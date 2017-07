Côte-d’Ivoire : Quand Soro évoque ses souvenirs du TGV Thalys avec les ex-Fescistes Dékpai, Sidiki, Ohinché…

À propos du TGV Paris-Bruxelles : TGV Paris-Bruxelles, je figurais parmi les premiers…à participer au voyage inaugural »

Son Excellence M. Guillaume K. Soro, Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’ Ivoire s’exprime :

« Nous sommes le Lundi 3 juillet et il est 7h41. Je suis enfin installé dans mon siège dans ce train le Thalys. 07h55 : réglé comme une horloge, le Thalys s’ébranle enfin tout doucement avant de prendre de l’allure pour Bruxelles.

Une vague d’émotion m’envahit. Le Thalys, je m’en souviens bien comme si c’était hier. Et pour cause vingt ans plutôt, je figurais parmi les premiers Thalysnautes (les premiers à participer au voyage inaugural). Quelle belle surprise à l’époque ! Quelle avancée technologique à l’époque ! Quel joyau !

Nous étions invités à manger for free ! (Moment délicieux). Des parchemins témoins de notre présence à l’occasion de cet événement exceptionnel !

Jeune étudiant je m’en allais en Allemagne dans la ville de Bonn sur invitation d’une amie diplomate…

Autant dire que j’étais un vrai gaou chanceux ! Pendant ce séjour j’ai profité pour visiter des amis parmi lesquels un certain Konaté Sidiki, et bien d’autres amis de la Fesci Dékpaï, Ohinché (qui m’a même hébergé chez lui)…

Je me remémore ces instants de ma vie de liberté. Je n’avais alors ni enfant, ni épouse. Je revois le paysage mais cette fois, vu de ce siège de la classe première. Grande différence d’avec l’époque. Qu’est-ce que le temps s’envole !

Je comprends le poète Lamartine, suppliant le temps de suspendre son vol ! Je ne réalise pas assez la chance que j’ai dans ma vie ! Aussi la prière qui me vient à la tête est toute belle : » Seigneur Merci pour tes Bienfaits. Toi qui guide mes pas, fais de moi un être bon, un être meilleur. Surtout Seigneur jamais que je ne prenne la grosse tête. Jamais que l’arrogance ne m’habite. Ne me donne pas la puissance pour écraser le pauvre et le faible. Donne-moi la sagesse pour guérir le souffreteux. Enseigne-moi la tolérance et le Pardon. »

La sirène stridente du train vient de retentir, me tirant de mes rêveries. Nous sommes déjà sur le quai de la Gare de Bruxelles. De la fenêtre, j’aperçois l’ambassadeur et la délégation venue m’accueillir. Le devoir m’appelle.

P.S: Vous Tous qui m’aimez bien, priez pour que jamais l’arrogance ne m’habite. Que je ne change point !”

Guillaume K. Soro

