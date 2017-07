La Sicogi tente de faire déguerpir par la force des habitants de Treichville Belleville-Gbatanikro

La Société ivoirienne de gestion immobilière (Sicogi) a tenté mardi de déguerpir de force des habitants du quartier Belleville-Gbatanikro à Treichville (sud d’Abidjan), estimant qu’elles occuperaient illégalement un terrain lui appartenant, a constaté un journaliste de Alerte info.

Se faisant accompagner par une cinquantaine de policiers, la tentative de déguerpissement engagée vers 09H00 (GMT et locales) par la SICOGI n’avait pas encore été effective jusqu’à 14h00, les populations refusant de partir.

« Nous ne savons pas à quel jeu joue la Sicogi », s’est insurgé Dié Bruno, chef du quartier Belleville-Gbatanikro.

« Nous sommes allés en procès contre cette société et nous avons gagné. Elle a fait appel. La procédure est en cours et elle veut nous faire partir », a expliqué M. Bruno, martelant que « ce terrain n’appartient plus à la Sicogi ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires