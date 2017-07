Le parc de la Comoé en Côte-d’Ivoire retiré de la liste rouge de l’UNESCO, Ouloto réagit depuis Cracovie

Bonne nouvelle pour le milieu de l’environnement et du développement durable en Côte d’Ivoire, et même dans le monde : 15 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril, le parc national de la Comoé vient d’être retiré de la liste rouge, comprenant les patrimoines en danger.

La ministre Anne Ouloto qui se trouve en ce moment à Cracovie en Pologne, a aussitôt livré ses sentiments : « C’est avec fierté que j’ai vécu ces moments historiques, en tant que représentant du gouvernement. J’étais surtout émue de recevoir les félicitations du monde entier, faisant les éloges du leadership, de la détermination et du sérieux du Président de la République et du gouvernement ivoirien. Pour l’Unesco et la communauté internationale, il s’agit d’une réussite extraordinaire ».

Alice Ouédraogo

Afrikipresse.fr

Commentaires Facebook

Commentaires