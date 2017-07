Côte d’Ivoire: Vers l’arrestation de Soul To Soul, ce qui bloque l’opération

Dans l’affaire de ‘’Cache d’armes’’ dans laquelle il est trempé depuis quelques temps, Kamagaté Souleymane dit Soûl To Soul pourrait se retrouver derrière les barreaux les jours à venir.

Le chef de protocole de Guillaume Soro risque la prison si les faits de cache d’armes découvertes à son domicile à Bouaké lors de la dernière mutinerie du mois de mai, s’avéraient prouvés par la justice. Déjà entendu quatre fois par les enquêteurs sur cette affaire, lundi 3 juillet 2017, son domicile abidjanais a fait l’objet d’une perquisition. Les policiers qui ont mené l’opération ont saisi deux téléphones portables du concerné. Une perquisition vite qualifiée d’abusive de la part du camp Soro mais jugée légale par le procureur de la République. En tout état de cause, ce rebondissement dans l’affaire Soûl To Soul montre que l’enquête a sérieusement évolué concernant ce dossier.

« Cette perquisition du domicile abidjanais de Soûl To Soul est un élément nouveau dans l’affaire. Cela confirme que l’affaire est en instruction et que les autorités judiciaires détiennent de plus en plus d’informations qui accablent Soûl To Soul. Du coup, la prochaine convocation peut conduire à son arrestation ou à une mise en examen ou résidence surveillée », commente un spécialiste. Cette énième perquisition qui intervient après un moment d’accalmie, confie-t-il, va permettre d’accélérer l’enquête sur cette histoire de cache d’armes. Et ce, d’autant plus que Soûl To Soul devra de nouveau, répondre aux questions des enquêteurs ce jeudi 06 juillet 2017.

« A la vérité, il n’y a pratiquement plus de doute que Soûl To Soul est totalement mouillé. Seul aspect à prendre en compte actuellement, c’est juste sa posture politique proche de Guillaume Soro, qui favorise une impunité à son égard. Mais cela va-t-il continuer ? », s’interroge un juriste pour qui, nul ne doit être au dessus de la Loi.

David YALA

Soirinfo sur infodrome.com

Commentaires Facebook

Commentaires