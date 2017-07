En Côte-d’Ivoire le groupe parlementaire de Méambly dépose son projet de proposition de loi d’amnistie

Assemblée nationale / Réconciliation nationale

Réélu pour un second mandat à l’Assemblée nationale, le député Méambly Evariste, par ailleurs président de la région du Guemon, a créé un Groupe parlementaire dénommé Agir pour le Peuple.

Selon la déclaration de politique générale, « Agir pour le peuple » se veut un groupe parlementaire indépendant non apparenté à un quelconque parti politique. Et ses membres qui conservent leur identité et pensée politique s’engagent dans leur prise de position à ne privilégier que l’intérêt du peuple de Côte d’Ivoire.

Ainsi, au compte des objectifs qu’Agir pour le peuple se fixe, on peut citer, entre autres, :

– Œuvrer à la réconciliation totale des Ivoiriens.

– Travailler au renforcement des acquis démocratiques dans le pays

– Faire en sorte que la cohésion sociale soit une réalité.

– Faire la promotion des droits humains.

– Promouvoir le dialogue et le vivre ensemble sur toute l’étendue du territoire national.

– Soumettre une proposition de loi d’amnistie à l’Assemblée nationale pour la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion de la crise postélectorale qui débouchera sur :

– le retour des exilés politiques au Togo, au Benin, au Liberia, au Ghana, en Europe et partout ailleurs;

– La libération de l’ex-président Laurent Gbagbo, son épouse Simone et de Charles Blé Goudé ;

– L’annulation d’éventuelles poursuites judiciaires contre tout autre acteur de la crise postélectorale quel que soit son bord.

– Soumettre une proposition de loi pour l’indemnisation des victimes de la crise postélectorale.

Alors que le 1er avril 2017, le président de Agir pour le peuple avait été reçu par le Président de l’Assemblée nationale (Pan), en prélude à la Conférence des présidents de Groupe parlementaire, le député Méambly avait annoncé au Pan sa volonté de faire une proposition de loi d’amnistie pour la résolution de la crise ivoirienne.

Trois mois plus tard, c’est chose faite, le Groupe parlementaire Agir pour le peuple a officiellement déposé le vendredi 30 juin 2017 dernier à 15 h 50mn, sa proposition de loi d’amnistie au Bureau du président de l’Assemble nationale, M. Soro Kigbafori Guillaume.

A voir le calendrier de leurs nombreuses rencontres, l’honorable Méambly et son Groupe parlementaire n’ont pas chômé depuis le début de cette mandature à l’hémicycle.

En effet, après avoir été reçu par de nombreuses représentations diplomatiques dans notre pays dont la Grande Bretagne, la Suisse, l’Inde, la Belgique, et l’Organisation internationale Ndi (National Democratic Institute qui milite pour la démocratie dans le monde), une importante délégation de responsables de la Cour pénale internationale (Cpi) mais également par certains acteurs politiques et de la société civile dont M. Sangaré Abou Drahamane du Fpi ; sa récente rencontre avec la Star internationale Alpha Blondy… les membres du Groupe parlementaire prévoient, toujours dans le cadre de la réconciliation nationale, une visite à La Haye pour rencontrer l’ex-président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé pour recueillir leurs avis et suggestions sur la dite proposition de loi d’amnistie, car selon le président Méambly, « le président Gbagbo est un maillon essentiel dans la réconciliation en Côte d’Ivoire ».

On n’oubliera pas non plus, la participation personnelle du président Méambly lors de la traditionnelle marche des journalistes le jour de la journée mondiale de la liberté de la presse et son intervention à l’hémicycle pour proposer huit (8) amendements dont le retrait de l’article 90 au projet de loi relatif au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire ; sa requête au chef de l’Etat ivoirien, SEM Alassane Ouattara, pour la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion de la crise postélectorale etc.

Par ailleurs, de nombreux acteurs, tous aussi importants les uns que les autres, à l’image des responsables des confessions religieuses dans notre pays, de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, des organisations de la Société civile etc., les chefs d’Etat de pays amis à la Côte d’Ivoire et les présidents de leurs Parlements respectifs recevront la visite du Groupe parlementaire Agir pour le peuple qui envisage leur déposer également, dans les meilleurs délais, la proposition de loi d’amnistie pour solliciter leur participation à cet important projet qui revêt un caractère d’envergure nationale.

Après cela, nul doute que le président Meambly et les membres de son Groupe parlementaire déposeront, à nouveau, une proposition de projet de loi pour l’Indemnisation des victimes de guerre comme prévu dans leur programme d’actions et un véritable plan Marshall pour les régions du grand Ouest dont les peuples ont payé le plus lourd tribut de la crise postélectorale. Bien entendu, de tels projets ne pourront voir véritablement le jour qu’avec le soutien des chancelleries et des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux à cause de la grande incidence financière qu’elle demande, d’où la nécessité d’un véritable cadre législatif.

