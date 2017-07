L’insubmersible empire des Libanais de Côte-d’Ivoire: Big business, communautarisme, circuit fermé…

Par Julien Clémençon Jeune-Afrique

En un siècle, malgré les crises, ils ont bâti un empire. Les Libanais possèdent les plus grosses entreprises ivoiriennes et pèseraient 8 % du PIB national. Enquête sur cette communauté aussi discrète qu’omniprésente, nourrissant tous les fantasmes.

Le maire Aby Raoul sait ce que sa commune doit aux Libanais. Véritables barons de l’économie ivoirienne, ils sont nombreux à s’être installés à Marcory, où ils possèdent les plus grandes entreprises. Fin 2017, l’édile leur offrira à son tour un cadeau hautement symbolique en inaugurant une rue de Beyrouth.

Le projet, porté par Joseph Khoury, président de la Chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI), sera l’occasion de célébrer en grande pompe l’attachement infini que ces immigrés vouent à leur terre d’origine. Le jour J, ils seront réunis en masse, affichant, une fois n’est pas coutume, leur puissance.

Comme en 2013, lorsqu’ils avaient organisé un grand meeting en l’honneur du président libanais, Michel Sleiman, à l’occasion de sa visite en Côte d’Ivoire. Une première en Afrique depuis l’indépendance du pays du Cèdre, en 1943.

En attendant, les hommes d’affaires ivoiro-libanais continuent de tisser des liens entre leurs deux patries. Mi-juin, deux banques libanaises, Fransabank et Banque Misr-Liban, sont venues à l’invitation de la CCILCI faire la promotion de leurs bureaux de représentation à Abidjan.

Dans les repas d’affaires, dans la rue, la présence de ces lointains descendants des Phéniciens alimente les conversations. Mais, au plus haut sommet de l’État, personne ne parle jamais ouvertement d’eux. En Côte d’Ivoire, les Libanais sont à la fois l’objet d’un tabou et d’une attention permanente. Tout autant révérés, appréciés, que craints et voués aux gémonies à la moindre occasion.

À la fin de la crise postélectorale, en 2011, les ressortissants de ce petit pays montagneux du Proche-Orient détenaient selon leurs dires 40 % de l’économie nationale

Estimée à plus de 80 000 individus, dont 90 % résidant à Abidjan et la plupart possédant la nationalité ivoirienne, cette diaspora libanaise – la plus importante d’Afrique – fonctionne en circuit fermé dans les affaires, élit chaque année sa Miss, évite généralement les mariages mixtes et ne se soigne que dans ses propres cliniques. De quoi alimenter la machine à fantasmes.

