Un autre militaire prisonnier lutte contre la mort en Côte-d’Ivoire au Chu de Treichville

Par Connectionivoirienne

Ce qu’il a confié à une association d’aide aux prisonniers d’opinion

Admis au Chu de Treichville depuis plusieurs semaines, le militaire Daléba Séri est très mal en point en ce moment. Le sous-officier des Faci a reçu mercredi la visite de l’Association des femmes et familles des détenus d’opinion de Côte d’Ivoire (Affdoci). A la présidente de ladite association, le malade a confié qu’il ressentait des douleurs atroces et qu’il n’en pouvait plus. Il a été réconforté par son hôte mais le cancer qui le ronge est si fort qu’il est à la limite du désespoir. Il doit subir une intervention chirurgicale.

Daléba Séri, faut-il le rappeler, fut arrêté une première fois en 2011 avant de bénéficier d’une liberté provisoire en 2013. En 2015, il sera à nouveau prévenu dans le cadre du procès de l’assassinat du général Guéi. Reconnu coupable en première instance, il a écopé d’une peine de 10 ans fermes. Pendant sa détention il est d’abord victime d’un accident vasculaire cérébral (Avc) avant que les médecins ne diagnostiquent plus tard un cancer du cerveau.

« Je ne peux qu’être triste face à la situation antidémocratique que traverse mon pays. Nous n’avons plus de force, nous ne savons plus quoi dire face aux prisonniers malades, face aux cas de décès. Nous avons le sentiment que nous n’avons pas travaillé quand il y a de tels cas. Pourtant nous avons plusieurs fois interpellé les autorités ivoiriennes. Malheureusement, elles sont restées sourdes à nos appels. Ce sont des violations graves des droits de l’homme », a déclaré Désiré Douati face à la presse.

Le même jour l’Affdoci était à sa « journée de consolation et de réconfort ». Elle en a profité pour visiter les familles Kouatchi et Tondé Bonfils, des agents des forces de l’ordre récemment décédé en détention. La famille Bassoa du nom d’un autre malade sorti de prison, a reçu également la délégation de l’Affdoci à Yopougon.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

