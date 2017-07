Côte d’Ivoire arriérés des fonctionnaires: Plusieurs points restent à clarifier selon le porte-parole des syndicats

Le porte-parole de l’Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire, Tapé Djédjé Apollinaire a déclaré vendredi à l’AIP que plusieurs points restent encore à régler avant la signature de l’accord définitif sur la question du stock des arriérés entre les syndicats et le Gouvernement.

«Il faut savoir que les bénéficiaires n’ont pas les mêmes montants. Nous souhaitons que ceux qui ont les petits montants et les retraités soient payés le plus rapidement. Le reste peut s’étendre sur la période qui a été déterminée, c’est-à-dire les huit ans. Ce sont des choses que nous allons discuter avec le Gouvernement. Pour le moment, il faut savoir qu’il s’agit d’un accord verbal entre les syndicats et les autorités», a expliqué Tapé Apollinaire.

AIP

