Côte-d’Ivoire: Colonel Toualy Bailly Williams, passage historique d’un militaire de très haut niveau devant la CPI (vidéos)

Il avait les commandes du camp Commandao d’Abobo le jour du 3 mars 2011, jour de la «fameuse-marche» des femmes d’Abobo. Malheureusement, son interrogatoire entrecoupé d’huis-clos n’a pas véritablement aidé à comprendre dans les détails de ce qui s’est passé ce jour-là. On peut retenir tout de même que l’actuel Colonel Toualy, Commandant à l’époque, n’était pas informé de cette marche des femmes. C’est donc un officier supérieur de haut niveau, sûr de son discours, au calme olympien, au verbe froid mais précis, qui est passé dire sa part de vérité dans le poker-menteur entre le Bureau du procureur et plusieurs de ses témoins, passés de témoin à charges à témoin a décharges après leurs dépositions devant la Cour à La Haye.

Pourquoi le Colonel Toualy a pris fait et cause pour Gbagbo et Blé Goudé

Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s’est poursuivi cette semaine par le témoignage du Colonel Toualy Bailly Williams, chef du convoi militaire des FDS à Abobo le 3 mars 2011. A la fin de sa déposition mercredi 05 juillet l’officier supérieur de l’armée ivoirienne a adressé un mot tout particulier à l’endroit de la Cour. Demandant la permission de terminer par « une conclusion de soldat. Puisque je pense que j’ai été convoqué ici en tant que soldat qui a eu à participer, de façon légale, à prendre part à la défense de la Côte d’Ivoire», le Colonel Toualy Bailly s’est prononcé en trois points. Après avoir adressé ses condoléances à toutes les victimes, »qu’elles soient civiles ou militaires, combattantes ou non-combattantes, appartenant à toutes les parties au conflit », et appelé les uns et les autres à éviter de stigmatiser les soldats en les taxant soit de pro-Gbagbo, pro-Bédié ou pro-Ouattara, le colonel Toualy Bailly a conclu par un plaidoyer. « Monsieur le président, votre mission est noble, délicate et grande à la fois. Permettez-moi donc d’implorer, de demander au Seigneur tout puissant de vous aider, de vous inspirer. Car vous devez décider, pour non seulement la manifestation de la vraie vérité. Mais aussi du sort et de l’avenir de deux pères de famille. Monsieur le président, mesdames et messieurs, je vous remercie et que DIEU vous bénisse abondamment. », a plaidé l’officier supérieur de l’armée. David YALA (Soir Info)

On était largement infiltrés

Commentaires lu pour vous sur l’interrogatoire du Colonel Toualy

J’ai donné cette réponse instantanée sous le post de la sœur Sakinon qui voulait savoir qui est le témoin du jour. J’espère que cela pourrait vous intéresser aussi…Avant les fatwa.

C’est l’un des plus grands commandos de la Côte d’Ivoire. Il ne parle pas trop. Il agit beaucoup quand il s’agit d’opérations militaires. Militaire depuis la 6ieme, il est l’un des soldats les plus qualifiés du pays.

Loyaliste parmi les loyalistes, il a été d’un grand apport contre la rébellion. Le lt-colonel toualy a été victime des intrigues interminables dans l’armée avant les élections.

Alors qu’il commandait sereinement le 1er BCP, et que ses hommes et lui s’apprêtaient pour la bataille finale, Detho Leto, qui savait ce qui se préparait a tout fait pour l’enlever à son poste. Ainsi, un matin, alors qu’il est calmement assis dans son bureau, un subalterne (un capitaine) entre dans son bureau et se met à l’insulter comme pas permis. Commandant à l’époque, TOUALY attrape l’indiscipliné et le chicotte comme » idakafaibli”. Le traître se met à crier et pleurer comme une gonzesse et quelques instants après Detho prend la décision de le relever. Malgré la dangerosité de cette décision à l’approche des élections, le pouvoir a préféré ne pas froisser Detho et a sacrifié Toualy.

Jeté au CPCO [Centre de commandement et de coordination des opérations], donc sans troupes sous son commandement le Colonel a assisté aux attaques rebelles la mort dans l’âme. Mais connaissant ses talents de guerrier, Mangou a dû finalement l’envoyer sur le terrain chaud d’Abobo pour tenir le camp Commando. Tous les soldats qui étaient avec lui là-bas pourront vous dire qui il est au combat. Sans armes et sans renforts et surtout après les ordre et contre-ordres de l’état-major, il a dû replier. Les hommes vont diront comment il a brillamment tenu le camp la nuit avant d’organiser le départ de ses hommes.

Après la prise du pays, il a été emprisonné et envoyé au Nord. De Korhogo, il a été envoyé à Zambakro pour former les officiers. Jugé trop stricte avec ces derniers qui visiblement n’ont pas le niveau, il est muté au Gspm à Abidjan. C’est dernièrement qu’il est passé Colonel après près de 10 ans dans le grade de commandant (une punition du régime).

Toualy pour ceux qui ne le savent pas ou qui l’ont oublié est l’officier que les FDS ont envoyé à Daoukro en 2008 pour mater les mutins FDS qui avaient pris la ville pour revendiquer des primes. Avec ses Commandos, il a maîtrisé 200 mutins, interpelé une centaine qu’il a convoyés sur Abidjan… En moins de 24h. Toualy est un karatéka et instructeur militaire, formateur des formateurs des Commandos. Très calme, discret, ce soldat depuis la 6ieme est doué pour les combats tout-terrains (air, terre, mer). La façon dont il a fait sortir ses hommes d’Abobo lors du repli du camp commando est un modèle du genre…Et des soldats de terrain vous parleront mieux de ce SOLDAT D’ÉLITE. Général VKB.

Maitre Altit fait craquer le témoin qui avoue avoir été obligé de venir témoigner à la CPI.

Témoin Toualy: Les enquêteurs du bureau du procureur m’ont approché fin 2011 début 2012 et ce n’était pas la même équipe…ils sont passés par le tribunal militaire qui m’a appelé et ils m’ont dit y’a les gens de la qui sont là, ils veulent vous entendre. Mais mon commandant vous pouvez refuser, vous n’êtes pas obligé. Mais moi j’étais dans une situation particulière et j’avais besoin de m’accrocher à un arbre donc j’ai accepté…Un certain nombre de militaire était dans la même situation difficile que moi, poursuivis par la justice, on nous accusait d’avoir fait certaines choses, avec des chefs d’accusations lourds. C’est pour cela que j’ai un avocat depuis ce temps…On devait passer devant la justice Ivoirienne. Quand la #CPI est venue je me suis dit je ne sais pas ce qui va m’arriver avec la justice Ivoirienne, voilà la CPI qui est là, c’est exutoire, faut y aller…

La manière dont c’était goupillé avec le tribunal militaire je crois que c’est comme ça que ça se passait et le bureau du procureur m’a dit que ça devait rester secret même si la hiérarchie était au courant…Bon, dans les 1ers contacts, ils m’ont rassuré en déployant tout un système…Ensuite on en est venu aux choses sérieuses…Oui, mon avocat a pris les précautions pour que tout se passe selon les règles de l’art même s’il n’était pas toujours là…

J’ai eu 3 ou 4 réunions avec la 1 ère équipe et après je ne l’ai plus revue et une autre est venue…c’était chaque année jusqu’en 2015…Oui je signais des déclarations à chaque réunion…Bon les dernières rencontres que j’ai eues avec le bureau du procureur consistaient à préparer notre arrivée ici et ils ont encore déployé les grands moyens…»

Nous étions largement infiltrés

«Oui nous étions largement infiltrés par l’ennemi. Car très souvent on entendait sur La radio que tel officier allait faire une opération à Abobo. Les noms des officiers qui commandaient ses patrouilles étaient annoncés sur des radios en disant il faut arrêter. Les gens nous appelaient pour nous dire « on vient de dire sur notre radio que un tel doit aller en patrouille à tel endroit…” Moi-même on m’a appelé un jour. Alors que j’allais faire une patrouille à Abobo on m’a appelé pour me dire que j’allais faire une patrouille à Abobo avec tel véhicule et tel nombre d’unité. On disait : « Toualy il faut arrêter d’aller tuer les gens ». J’ai compris qu’on était infiltrés et que c’était un dialogue de sourd. Car on disait des choses que j’allais faire que je n’ai pas fait et que je ne vais jamais faire.

Les attaques contre les FDS par des bandes armées.

Les attaques se faisaient sur des patrouilles en mouvement, de militaires à domicile. L’ennemi allait chercher les militaires à leurs domiciles pour les tuer.

J’ai appris que des FDS avaient été brûlés.

Les infos remontaient au CPCO par des rapports et c’était relayé aussi par la télé.

Dans ma position d’officier traitant à l’état-major mon rôle n’est pas d’aller vérifier les incidents mais un militaire brûlé ou tué je n’ai pas besoin d’aller sur le terrain pour vérifier. Derrière il y a sa famille à gérer donc c’est vrai.

Abobo/Anyama étaient une zone largement occupé par l’ennemi. Donc les positions et les axes sont tenus par lui. Cette partie du territoire échappait aux FDS. Oui l’ennemi contrôlait la zone autour de la mairie d’Abobo et le carrefour d’Andokoi. Quand on passait sur l’axe principal pour aller au camp on essuyait des tirs. Si mes souvenirs sont bons il y a eu des informations comme quoi l’ennemi était dans la forêt du banco. Dans les bulletins de renseignement qui arrivaient il y avait cet État de fait.

La Maca

Dès qu’on arrive à la Maca on casse la prison, donc il fallait éviter que l’ennemi franchisse le carrefour de Ndotré pour casser la Maca et arriver à Abidjan. Il ne fallait pas que la Maca nous échappe. La Maca est à peine 2 km de l’autorité. Si l’ennemi réussi à arriver à La Maca Après c’est roue libre sur l’autoroute pour Abidjan. Donc l’état-major ne voulait pas que l’ennemi passe le carrefour de N’dotré et prenne la Maca.



Le camp commando

Sur les 2 voies d’accès au camp commando nos unités essuyaient des coups de feu. Le 3 mars vers 18h un civil m’a donné l’info que la grande voie (l’autoroute) est en train d’être fermée par des gens avec du béton. On m’a demandé de décrocher mais selon mon flair et les priorités de l’état-major (maintenir le camp en vie et la cité universitaire), j’ai jugé que c’était dangereux de décrocher et abandonner les familles des militaires et les étudiants en cité. Si nous étions partis dans la nuit il y avait des risques.

Le fait qu’on soit là pour sécuriser les familles des gendarmes et les étudiants, je pense que si on les laissait ils seraient exposés. Si on partait on aurait failli à la mission, nécessairement les civils nous apportaient des infos contre l’ennemi donc si on les laissait ils seraient exposés.

Oui la mission logistique que je dirigeais était importante pour la survie en vivre, en pièces détachées, en relève des hommes tous les 2 jours.

Le convoi de logistique était composé de véhicules en fonction de La révèle Ou pas.

Quand nous devons relever les unités il y avait plus de véhicules qui transportaient les hommes. 7 véhicules lors de la relève. 3-4 véhicules et parfois l’ambulance quand il y’a un malade à transporter. Le lieutenant chargé de la mission de logistique Après le rassemblement part vers 8h Et revenait dans l’après-midi vers 12h. En cas de relève le retour était vers 18h à Agban. »

Commentaires Facebook

Commentaires