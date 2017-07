Chers Tous,

Ce soir, vous n’aurez pas votre « Trop est toujours Trop « . J’ai dû faire une pause pour me ressourcer et ainsi reprendre des forces, en cette semaine de diplomatie parlementaire tous azimuts.

Et puis si j’écris trop aussi ça va devenir Trop, or Comme je dis: Trop est toujours Trop.

Aujourd’hui on va souffler avec un petit billet sur la grandeur humaine. Tous ceux qui ont lu mon post sur mon premier voyage en Thalys ont dû noter un nom singulier Ohintché. Eh bien, mon Ami Evariste Ohintché qui m’hébergea en Allemagne en ce temps-là vit aujourd’hui au Luxembourg ! J’ai eu l’incroyable bonheur de le retrouver dans cet État européen lors de ce séjour!

Evariste Ohintché, mon Ami et tuteur de quelques jours est devenu l’un des meilleurs Avocats d’affaires du Luxembourg, dans un barreau connu pour être l’un des plus sélectifs de ce continent et du monde !

Quelle consécration !

En compagnie de son épouse qui me cuisinait de délicieux mets, Evariste m’a rendu une visite pendant laquelle la Joie des retrouvailles se disputait au bonheur nostalgique de nos souvenirs communs ! Maître Evariste Ohintché est une fierté pour moi et pour la Génération 90. Il n’est pas un héritier. Il est un self-made man!

Nous sommes une génération imbibée de résilience, construite dans la persévérance des jours et nuits de besogne assidue. Rien ne nous fut jamais offert sur un plateau d’or. Mais mieux encore, mes retrouvailles avec Ohintché m’ont focalisé autour d’une idée essentielle qui nous caractérise : la reconnaissance.

Comment oublier l’étudiant fauché d’alors que j’étais ? Comment oublier que c’est sans arrogance que mon ami Ohintché m’accueillit dans sa modeste demeure de Cologne d’alors?

Je ne cesserai de lui être reconnaissant. On dit chez nous que même quand un ouvrier travaille dans ta plantation de temps en temps dit lui Merci. Et ça! Ca l’encourage.

Alors, je vous laisse deviner ce que pourrait être une Côte d’Ivoire éminemment reconnaissante envers tous ses fils et filles de valeur! .

L’Europe que j’arpente ces jours-ci est habillée, à tous les coins de rue, de la mémoire de ses émancipateurs! Mes Amis, je m’arrête là… Hum sinon Ça risque d’être toujours trop. Sans faute vous aurez votre: « Trop est toujours Trop

( III ) » le Lundi.

Guillaume K. Soro

Commentaires Facebook

Commentaires