Côte-d’Ivoire: Un ex-ministre de Gbagbo, Guirieoulou réélu à la tête de la Coordination du FPI en exil (vidéo)

Samedi 8 juillet 2017 à Accra au Ghana

En assemblée générale ce jour, il n’a vraiment pas eu besoin de forcer son art oratoire et toutes ses empreintes de sage qu’il laisse à chacun de ses discours, car son bilan impressionnant malgré les contraintes de l’exil a eu à parler en sa faveur.

Lues par son secrétaire général Idriss Ouattara, les prouesses tant sociales (des démarches initiées auprès du HCR et des structures de réfugiés en faveur des ivoiriens en Exil), que politiques (issues des rencontres avec les autorités politiques des pays hôtes, d’anciens chefs d’Etats à l’intérieur comme à l’extérieur du Ghana et même des présidents en activité), réalisées dans l’exercice de son premier mandat ont achevé de convaincre l’auditoire qu’il était l’homme de la situation. C’est donc à l’unanimité qu’il fut reconduit comme vous avez pu le constater.

Étant sous le couvert de la base à Abidjan que conduit des mains de maître le gardien du temple Abou Drahamane Sangaré, le président réélu a invité chacun des militants en particulier et tous les ivoiriens en Exil en général à se surpasser afin qu’au-delà des actions de solidarité entre exilés, la coordination du FPI en exil soit un soutien de grande valeur aux camarades de la prison à ciel ouvert de Côte d’Ivoire.

Union et travail ont été ses maîtres mots à lui et la table de séance que dirigeait le ministre Lazare Koffi Koffi de 10hGmt à 14h. Il ne restait plus qu’à chacun des présents de rentrer chez lui serein et sur d’avoir assuré ses arrières avec l’homme qu’il fallait. La lutte peut continuer.

