Grand-Béréby et Tabou dans le sud-ouest de la Côte-d’Ivoire à nouveau isolées du reste du pays

A la suite des pluies torrentielles de samedi et dimanche dans la région, la déviation construite au niveau du village de Baba, à cinq kilomètres de San Pedro (Sud-Ouest), a rompu pour la seconde fois dimanche au niveau des buses métalliques, isolant pour la 3ème fois les localités de Grand-Béréby et Tabou de San Pedro et du reste du pays.

Construite pour suppléer momentanément le pont effondré le 12 juin, la déviation a été ouverte à nouveau à la circulation, après la pose dans le lit de la rivière Diboué de sept nouvelles buses métalliques, dont quatre ont cédé sous la force des eaux, coupant en deux la route internationale allant de San Pedro à Grand-Béréby et Tabou. Aucun véhicule ne peut donc rallié ces deux localités.

AIP

