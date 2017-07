Mankono Côte-d’Ivoire: Les Secrétaires généraux de section PDCI-RDA en mission pour « la victoire en 2020 »

Redynamisation du PDCI-RDA à Mankono: Wassi Kanaté met les Secrétaires généraux de section en mission… «Objectif: la victoire en 2020»

Après le séminaire de la direction du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), le président Henri Konan Bédié a remis une feuille de routé aux délégués départementaux et communaux (anciens et nouveaux). Du coup, tout bouge au sein du parti doyen, depuis le 15 juin 2017.

Ce dimanche 9 juillet, c’est le député-délégué départemental PDCI-RDA de Mankono (Centre-Nord ivoirien), l’honorable Wassi Kanaté, qui a mis les Secrétaires généraux de section (SGS) en mission sur le terrain du Béré.

«J’ai sélectionné, de façon stratégique, une trentaine de SGS sur les 58 de notre département de Mankono, pour les mettre en mission de préparation du terrain, avant notre mission de remobilisation prévue en fin juillet. Nous allons occupé tout le terrain jusqu’en 2020», a déclaré à la presse, le délégué Wassi Kanaté, à l’issue d’une réunion stratégique qu’il a convoquée dans un hôtel de la place à Abidjan-Zone 4, rue du Canal.

«Le Président Bédié nous a donné une feuille de route. Et, le département de Mankono veut participer, de façon active, à la victoire du PDCI-RDA en 2020 pour la présidentielle», a-t-il expliqué avant d’ajouter que «nous nous sommes réunis en noyau restreint pour concocter notre stratégie. Nous avons expliqué la feuille de route des délégués aux SGS et remis les moyens de mobilité, les documents et des argumentaires nécessaires pour la mission de préparation du terrain aux responsables des sections.»

Pour le représentant du Président Bédié dans le département de Mankono, «aucun militant, aucun sympathisant et aucun électeur capables de donner une large victoire au PDCI en 2020 dans notre département ne doivent être négligés. Nous devons tous nous convaincre qu’en 2020, le PDCI-RDA doit reconquérir le pouvoir d’Etat en Côte d’Ivoire. Nous devons avoir cet objectif en tête.»

