Côte-d’Ivoire : Ce que Ouattara a dit aux ministres des AE de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)

Mesdames et Messieurs;

Bienvenue en Côte d’Ivoire, terre de foi, de tolérance et de paix !

La Côte d’Ivoire est heureuse d’accueillir pour la première fois, depuis son adhésion à

l’Organisation de la Coopération Islamique en 2001, à Bamako, la réunion annuelle

du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères.

Je voudrais, au nom du Gouvernement et du peuple ivoiriens, traduire toute notre

gratitude et notre fierté, à tous les membres de l’Organisation qui ont décidé, à

l’unanimité, lors de la dernière conférence, en 2016, à Tachkent, que notre pays soit

désigné pour abriter la 44esession de la réunion annuelle du Conseil des Ministres.

Votre décision et votre présence sont l’expression de votre confiance, de votre

solidarité et de votre soutien à la Côte d’Ivoire.

En effet, pour la première tenue de cette réunion à Abidjan, nous avons enregistré

un taux de participation parmi les plus importants de ces dernières années.

Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes remerciements et mes

encouragements à Monsieur Youssef AL OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l’OCI,

pour les initiatives et les actions menées, chaque jour sur le terrain, dans un monde

de plus en plus confronté à des défis sécuritaires, économiques, humanitaires….

Nos remerciements vont également à l’endroit de Son Excellence Monsieur SHAVKAT

Mirziyoyev, Président de la République d’Ouzbékistan. Depuis la dernière session de

l’Organisation de la Coopération Islamique à Tachkent en octobre 2016, il a œuvré

inlassablement pour une Oummah plus solidaire et pour un renforcement des

relations entre nos Etats.

Honorables invités ;

Mesdames et Messieurs ;

La force d’une communauté est de savoir, en toutes circonstances, rester solidaire.

Je voudrais, ici, témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de

notre organisation.

En effet, cette solidarité s’est manifestée lors du vote des Etats membres de

l’Organisation de la Coopération Islamique en faveur de la Côte d’Ivoire, qui, le 2 juin

2017, a été élue membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période

2018-2019.

Ce vote a enregistré l’élection de deux Etats membres de notre organisation, en

l’occurrence l’Etat frère du Koweit et la Côte d’Ivoire.

Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoiriens, adresser nos

sincères remerciements à l’ensemble de la communauté pour cette grande marque

de confiance.

Par ailleurs, lorsque la Côte d’Ivoire a traversé des moments extrêmement difficiles,

où elle ne pouvait plus bénéficier de l’assistance de nombreux partenaires au

développement, les pays membres de la Oummah Islamique, directement ou à

travers les institutions multilatérales humanitaires et de développement, sont restés

aux côtés de notre pays et nous ont apporté un soutien inestimable.

Ce soutien s’est également poursuivi au cours de ces six dernières années, pendant

lesquelles il nous a fallu faire face à des défis d’ordre économique, social, politique et

sécuritaire. Grâce à votre soutien ainsi qu’au travail du peuple ivoirien, nous avons

pu obtenir des résultats remarquables, non seulement en interne mais également à

l’extérieur, en termes de rayonnement de notre pays.

En effet, au cours des 5 dernières années :

– le taux de croissance moyen de l’économie a été de 9% par an ;

– Le taux d’inflation a été contenu en dessous de 2% par an ;

– Le déficit budgétaire a été maîtrisé à environ 3 % du PIB ;

– Nos exportations, aussi bien dans le secteur agricole que manufacturier, nous ont

permis de maintenir une balance commerciale excédentaire.

Ces résultats nous ont permis d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en

matière d’infrastructures et en termes de sécurité et d’éducation notamment.

Honorables invités,

Les leçons que nous tirons de cette expérience et de celle de l’intégration de notre

sous-région, nous enseignent que l’Organisation de la Coopération Islamique

constitue une véritable force de solidarité et peut être un véritable levier de

développement économique de nos pays. L’exemple que nous donnent aujourd’hui

de nombreux pays dans le monde, est que le regroupement d’ensembles cohérents

et harmonieux, qui partagent les mêmes valeurs, est la meilleure voie pour le

progrès des peuples.

Dans ce cadre, nous soulignons la nécessité pour les Etats membres de

l’Organisation de la Coopération Islamique de mettre l’accent sur la mise en œuvre

des stratégies de partenariats économiques, commerciaux, scientifiques et

technologiques au sein de cette organisation. Les résultats déjà atteints par le Plan

Spécial pour le Développement de l’Afrique sont positifs. Par conséquent, ils

méritent d’être poursuivis et amplifiés.

Le thème de cette session « Jeunesse, Paix et Développement dans un monde de

solidarité » est actuel et fondamental.

En effet, la quasi-totalité des pays membres de la Oummah sont des pays où la

population est jeune et en forte croissance. Ici, en Côte d’Ivoire, 77% de la

population a moins de 35 ans et les deux plus grands défis auxquels nous sommes

confrontés pour cette jeunesse sont l’éducation et l’accès à un emploi décent.

Si nous ne trouvons pas une solution à ces défis majeurs, ces jeunes seront sans

aucune doute, en proie à toutes les tentations avec, pour nos pays, de graves

conséquences. Aujourd’hui déjà, plusieurs milliers d’entre eux meurent dans des

conditions effroyables en tentant de traverser le Sahara et la Méditerranée.

De plus, c’est l’instrumentalisation de cette jeunesse en quête d’une vie meilleure

qui est souvent source d’insécurité, de conflits et de déstabilisation de nos pays.

Les difficultés rencontrées par les jeunes sont une menace pour la paix et le

développement. Elles mettent également en péril la stabilité de l’ensemble du

monde. Notre Organisation peut et doit s’impliquer avec plus de volonté, de force et

de ressources dans la recherche de solutions efficaces et durables à cette situation.

Au regard de la qualité des participants, je n’ai aucun doute que vos travaux,

fondés sur les valeurs de solidarité et de partage qui caractérisent n otre

organisation, permettront d’aboutir à des solutions innovantes, porteuses d’espoir.

A cet égard, il convient de saluer le « Programme d’Action OCI 2025 », qui accorde

une place de choix à la question de la femme et des jeunes.

Honorables invités ;

Mesdames et Messieurs ;

D’autres sujets de préoccupations nous interpellent : le phénomène de la migration

vers l’Europe et le Moyen Orient, le dossier de la Palestine, mais également la

question du réchauffement climatique qui, depuis la COP21 à Paris, constitue une

priorité pour nos pays et pour le monde entier.

Ces défis nous placent devant nos responsabilités. Nous devons donc être à l’avantgarde de tous les combats contre le terrorisme, de toutes les luttes pour le progrès

et le développement, porter de nouvelles solidarités et de nouvelles aspirations pour nos peuples.

S’agissant de la question de la Palestine dont nous déplorons l’enlisement de tous les

efforts de règlement depuis plusieurs décennies, la solution des deux Etats vivant

côte à côte dans un climat de paix, reste la seule issue réaliste. Ceci a été, depuis

des décennies, préconisé par le Président Félix Houphouët-Boigny, notre premier

Président.

En qualité d’Etat membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies à compter du 1er

janvier 2018 et de Président de la 44esession de l’OCI, la Côte d’Ivoire mobilisera sa

diplomatie et son expérience pour apporter sa modeste contribution à la résolution

des conflits qui endeuillent et appauvrissent les populations dans certains Etats

membres de l’OCI.

C’est sur cet engagement que je voudrais clore mes propos, en saluant la générosité

de certains pays frères qui ont aidé la Côte d’Ivoire à organiser la présente

conférence et plus particulièrement l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le

Kazakhstan, la Malaisie, le Qatar et la Turquie.

Notre gratitude va également à l’endroit des Institutions financières affiliées à l’OCI

et du Monde Arabe notamment la Banque Islamique de Développement (BID) et la

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) qui

continuent de nous accorder leur assistance financière et technique dans divers

domaines.

C’est l’occasion de lancer un appel à nos pays frères de la zone Asie membres de la

Oummah Islamique, afin de solliciter leur soutien et leur appui, non seulement en

termes d’aide au développement mais également d’investissements privés.

C’est aussi le lieu de vous annoncer que la Côte d’Ivoire vient de ratifier la Charte de

l’OCI.

Mesdames et messieurs les Ministres,

Honorables participants,

Mesdames et messieurs,

Tout en renouvelant mes vœux de plein succès à votre réunion, je déclare ouverts

les travaux de la 44esession du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de

l’OCI, Abidjan 2017.

Je vous remercie.

