La retraite inconnue en Afrique: A 91 ans Wade revient au Sénégal battre campagne pour les législatives

L’ex-président est revenu au Sénégal le 10 juillet pour mener la campagne électorale de la Coalition Wattu Senegaal, dont il est tête de liste à 91 ans.

«Gorgui» (le vieux, en wolof) Abdoulaye Wade, né le 29 mai 1926 à Kébémer, est arrivé à Dakar le 10 juillet 2017 (photo) pour conduire la liste nationale d’opposition Manko Wattu Sénégal aux élections législatives du 30 juillet.

En Afrique, en effet, la retraite n’existe pas. On est président jusqu’à la mort, on est paysan ou agriculteur jusqu’à la mort, on est roi ou chef du village jusqu’à la mort, on est mendiant jusqu’à la mort, …

C’est pourquoi à 91 ans bien sonnés, le pape du Sopi, ancien leader du PDS, président de la République du Sénégal du 1ᵉʳ avril 2000 au 2 avril 2012, est candidat aux législatives. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

Ferro B.

