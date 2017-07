Aucune menace sur les jeux de la Francophonie en Côte-d’Ivoire: Le président de la cellule 39 désavoue son adjoint

« Suite à la déclaration faite par notre camarade faisant état de notre volonté de perturber les Jeux de la Francophonie qui débuteront le 21 juillet prochain, à Abidjan, nous, démobilisés de la cellule 39, disons haut et fort que nous ne nous reconnaissons pas dans cette déclaration ».

C’est en ces termes qu’Amadou Ouattara, président de la cellule 39 des démobilisés à Bouaké, a apporté un démenti, le samedi 8 juillet 2017, à la sortie de son vice-président Aboudou Diakité. Dans une déclaration en date du vendredi 7 juillet 2017, M. Diakité avait exprimé la volonté de certains de ses camarades et lui d’empêcher les Jeux de la Francophonie si le gouvernement ne répondait pas favorablement au versement des 18 millions de francs Cfa, que réclame chaque démobilisé. Outre cette sortie de son adjoint direct qu’il juge isolée, Amadou Ouattara et ses camarades ont déploré la démarche de celui-ci au moment où des discussions avec les autorités connaissent une avancée notable pour la résolution définitive de leurs problèmes.

C’est pourquoi, il a réitéré son engagement à œuvrer dans une dynamique de paix dans laquelle il s’est engagé depuis le début des discussions avec les autorités. « Nous rassurons le gouvernement et tous les Ivoiriens que l’idée de perturber les Jeux de la Francophonie n’est pas à l’ordre du jour dans la Cellule 39. Nous sommes à l’écoute de l’Etat de Côte d’Ivoire jusqu’à ce qu’on obtienne satisfaction, et cela va toujours se faire dans un esprit de paix et de dialogue. Nous avons promis nous inscrire dans la logique de la paix et c’est dans cet esprit que nous sommes. Il n’est pas question pour nous de ternir l’image de notre pays au moment où tous les regards seront fixés sur notre capitale », a-t-il rassuré. Revenant sur la question des projets de réinsertion qui leur ont été proposés par les émissaires du gouvernement, Ouattara Amadou a réaffirmé le refus de la cellule 39 d’y adhérer. « Nous avons toujours dit que nous ne voulons plus de projets. Nous avons vu comment l’Addr a traité les projets, et ce sera la même chose. Si nous connaissons le contenu du projet et que le gouvernement fait une déclaration pour dire voilà ce que nous donnons aux ex-combattants, à partir de ce moment là, nous allons nous aligner », a-t-il indiqué avant d’appeler ses camarades à la patience et à l’écoute de l’Etat de Côte d’Ivoire qui, depuis un moment, prête une oreille attentive à leurs revendications.

Soir Info (linfodrome.com

