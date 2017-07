En palabre avec Bailly Spinto, Magic Système se retire de l’hymne des jeux de la francophonie en Côte-d’Ivoire

Le nom du groupe Magic Système avait été annoncé parmi les artistes retenus pour réaliser le chant des jeux de la francophonie à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017, puis il a été retiré et confirmé à travers un post sur facebook par les magiciens.

Si Arafat DJ n’a pas été retenu pour la confection de cet hymne, il n’a pas été le cas pour Magic Système dont le nom a circulé sur les médias people et non des moindres. Ce retrait du groupe ivoirien qui est pourtant l’un des meilleurs actuellement en Afrique pourrait s’expliquer par les relations tendues entre le lead vocal Asal’fo et l’un des doyens de la musique ivoirienne, Bailly Spinto survenues au lendemain du décès de l’artiste Congolais Papa Wemba pendant le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo FEMUA 2016.

Accusant les organisateurs notamment A’salfo de n’avoir pas pris des « dispositions appropriées pour les artistes », dans une interview accordée à un magazine people de la place, il avait aussi dénoncé un comportement irrévérencieux du lead vocal, qui, d’après lui, « aujourd’hui, il (A’salfo NDLR) se voit trop grand, il commence à avoir des ailes ».

Ces propos de Bailly Spinto ont certainement laissé des traces chez les magiciens qui ont décliné l’invitation à prendre part, aux côtés d’artistes locaux, à la composition de l’hymne des jeux de la francophonie, dirigé par le rossignol de la musique ivoirienne.

