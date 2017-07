Le groupe parlementaire Vox Populi s’intéresse à la réconciliation entre fils et filles de Côte d’Ivoire. Le mardi 11 juillet 2017, à Abidjan-Cocody, les 9 députés membres de ce groupe parlementaire l’ont exprimé au cours d’une conférence de presse.

C’était à la Permanence du député de Cocody, au cours d’une conférence de presse co-animée par Martin M’Bolo (député d’Agboville), Innocent Youté (député de Kouibly) et Yasmina Ouégnin (député de Cocody). « Nous voulons une Côte d’Ivoire unie. Le progrès de ce pays doit se faire avec tous ses enfants. Le chemin qui reste à la Côte d’Ivoire pour se développer reste celui de la réconciliation et du pardon », a fait savoir Yasmina Ouégnin avant de réclamer la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. La députée de Cocody a informé qu’elle et ses collègues se mettront au service de la justice sociale.

Martin M’Bolo, député d’Agboville et président de ce groupe parlementaire, a souligné que son pays a besoin d’avancer sur la voie de la réconciliation. Pour lui, l’atteinte de cet objectif ne sera pas facile. Mais, « nous n’allons pas baisser les bras. Nous irons jusqu’au bout pour obtenir la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d’Ivoire », a-t-il promis.

Quant à Innocent Youté, député de Kouibly, revenu d’un séjour à la Haye où il a rencontré Laurent Gbagbo et Blé Goudé, depuis le 15 juin dernier, il a fait le point de ces entrevus. Il a informé que l’initiative du groupe Vox Populi a été saluée. Il a annoncé, par ailleurs, que l’ensemble des membres de ce groupe parlementaire se rendra en septembre prochain pour une visite à ces deux prisonniers de la Haye.

Diomandé Mémoué

FratMat.info

