Royal Air Maroc lève l’interdiction des laptops en cabine sur ses vols vers les USA

La compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé la levée dès jeudi de l’interdiction des appareils électroniques en cabine sur les vols à destination des Etats-Unis.

Dans un communiqué du 12 juillet 2017, la compagnie nationale marocaine annonce que l’interdiction d’emporter des appareils électroniques en cabine à bord de ses vols à destination des Etats-Unis sera levée à partir de jeudi 13 juillet. « « Notre priorité absolue est la sécurité des passagers ainsi que leur confort à bord de nos avions. Nous espérons que cette nouvelle trouve satisfaction auprès de nos clients voyageant vers les Etats-Unis », a déclaré le PDG Abdelhamid Addou. Depuis le 25 mars dernier, tous les passagers voyageant sur les lignes de Royal Air Maroc entre l’aéroport de Casablanca-Mohammed V et New York-JFK ou Washington, y compris ceux en transit, ne pouvaient plus emporter ordinateurs portables, tablettes, liseuses ou consoles de jeu en cabine, « conformément aux instructions des autorités américaines » ; ces Peds devaient être placés en soute.

La RAM est la sixième compagnie à annoncer la relaxe des mesures de sécurité sur les vols vers les USA, après Etihad Airways, Emirates Airlines, Qatar Airways puis Royal Jordanian et Kuwait Airways ; seuls les passagers d’Egyptair et Saudia doivent encore se passer de leurs appareils électroniques personnels au départ des aéroports du Caire, de Ryad et de Dheddah. Le PDG d’Egyptair croyait savoir hier que le feu vert pourrait être donné dès ce 12 juillet, tandis que la compagnie saoudienne table toujours sur le 19 juillet. Mais la rumeur d’une levée de la mesure pour tout le monde court à Washington depuis hier soir.

Rappelons que les mesures similaires adoptées par le Royaume-Uni sont elles toujours en place : elles visent six pays (la Turquie, l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite comme aux USA, mais aussi la Tunisie et le Liban) et affectent les opérations de quatorze compagnies aériennes : British Airways, easyJet, Jet2.com, Monarch Airlines, Thomas Cook Airlines, Thomson Airways et depuis l’étranger Turkish Airlines, Pegasus Airlines, AtlasGlobal Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian Airlines, Tunisair et Saudia. La levée de ces mesures serait à l’étude.

