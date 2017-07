BrÃ©sil: CondamnÃ© Ã  prÃ¨s de 10 ans de prison pour corruption lâ€™ex-prÃ©sident Lula da Silva fait appel

L’icône de la gauche, qui a présidé le Brésil de 2003 à 2010, restera en liberté jusqu’à son procès en appel.

Le juge Sergio Moro a condamné mercredi 12 juillet l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, âgé de 71 ans, à neuf ans et six mois de prison pour blanchiment d’argent et corruption. Une immense défaite pour l’icône de la gauche, qui nourrissait de sérieuses ambitions pour l’élection présidentielle de 2018.

C’est la première fois de l’histoire du Brésil qu’un ancien chef d’Etat est condamné pour corruption. Sur décision du juge Moro, l’ancien syndicaliste, au pouvoir de 2003 à 2010, reste néanmoins libre en attendant la décision du tribunal fédéral régional de Porto Alegre en appel. « Comme l’emprisonnement d’un ex-président de la République représente un certain traumatisme (…) il est plus prudent d’attendre le jugement de la cour d’appel », a expliqué le magistrat dans sa décision de 218 pages.

Lula a confirmé par l’intermédiaire de ses avocats son intention de faire appel contre un procès qu’il a qualifié de « farce » par le passé. « Nous prouverons son innocence devant toutes les cours impartiales, y compris aux Nations unies », ont indiqué ses avocats à l’Agence France-presse.

Scandale de corruption

Lula a été reconnu coupable d’avoir accepté 3,7 millions de reals (un peu plus d’un million d’euros), dont un appartement dans une station balnéaire près de Sao Paulo, de la part de l’entreprise d’ingénierie OAS, en remerciement de son intervention pour l’attribution de contrats avec la compagnie pétrolière Petrobras.

Le géant public est au cœur du plus grand scandale de corruption du Brésil, mis à jour par l’enquête dite « Lava Jato », du nom d’une station de lavage express où tout a commencé il y a trois ans.

