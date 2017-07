Grogne au Trésor public en Côte-d’Ivoire: «Nous sommes traités comme des vigiles» (syndicaliste)

Benjamin Gogbeu est le secrétaire général de l’organisation syndicale des agents du Trésor de Côte d’Ivoire (OSAT-CI) qui a déclenché une grève la semaine dernière. Dans cet entretien il explique les griefs de son syndicat contre la direction du Trésor.

Vous appelez à la suspension voire l’arrêt total des activités de la caisse de retraite complémentaire des agents et pour cela vous lancez une nouvelle grève au Trésor public de Côte d’Ivoire. Pourquoi selon vous une caisse complémentaire s’avère superflue et comment les autorités en sont arrivées à l’instaurer ?

Une épargne n’est jamais superflue mais ce sont les conditionnalités qui posent problème. La Direction Générale avait rassuré les syndicats et les agents qu’elle rachèterait les prêts des agents surendettés ou inéligibles avant tout précompte. Mais elle n’a pas tenu ses promesses. Pire, elle a précompté ceux qui sont dans une situation difficile au point où certains agents ne peuvent même pas s’en sortir.

Est-ce qu’en réalité cette caisse n’améliore pas vos conditions de vie, une fois à la retraite en plus de ce que devrait vous verser normalement la Cgrae ?

Si, mais, si je dois épargner 10% du montant brut de mes primes alors que le net à virer ne vaut pas 10% comprenez que c’est insupportable !



Vous réclamez également le remboursement des précomptes. Comment est-ce possible quand on sait dans votre milieu qu’il est plus facile d’encaisser que de décaisser ?

Les précomptes en question concernent les épargnes RETRAITE AMATCI (Assistance Mutuelle des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire). C’est une épargne qui a commencée depuis 2009. On ne peut donc pas thésauriser l’argent des agents ainsi prétextant leur faire du bien alors que certains n’ont rien sur leurs bulletins !

Les agents des régies financières sont déjà considérés par l’opinion comme les bébés gâtés de la Fonction publique. Ne craignez-vous pas que le gouvernement use de dilatoire et d’une communication adverse pour vous contrarier ? Jusqu’où êtes-vous prêts à aller ?

Nous sommes traités comme des vigiles ! C’est-à-dire que les montants de nos primes que nous percevons ne valent même pas la moitié de ce qui est déclaré au Budget de l’Etat. En ce qui concerne le problème de la CRAT nous irons jusqu’au bout pour que justice soit rendue car les agents en ont marre !



Pendant qu’on y est, les fonctionnaires de Côte d’Ivoire avaient tous observé une grève de trois semaines qui a amené le gouvernement à discuter et à trouver un échéancier de paiement du stock d’arriérés. Au Trésor cet accord conclu

vous rassure-t-il ? Comment se présente la situation chez vous ?

L’accord sur le stock des arriérés n’est pas encore formalisé !

S. Debailly

sdebailly@yahoo.fr

