Côte-d’Ivoire: Ahoua Ndoli, Tanoh Emmanuel ou Tiémoko Yadé, qui va succéder à Niamien N’Goran

Débarqué mercredi 12 juillet 2017 de la tête de l’Inspection générale d’État , Niamien N’Goran pourrait connaître son successeur, d’ici peu. Trois paraissent en pole position. Ahoua Ndoli, Tanoh Emmanuel et Tiémoko Yadé. Les deux premiers ont déjà été reçus par les président Ouattara.

Le favori est l’ancien ministre d’Henri Konan Bédié, Ahoua N’doli Théophile. Proche du vice-président Daniel Kablan Duncan dont il est l’actuel directeur de cabinet, ce haut cadre de l’administration ivoirienne ferait l’affaire, selon l’accord tacite au sein du Rhdp qui réserverait le poste d’Inspecteur d’État à un cadre du Pdci.

Faisant du temps de la gouvernance Bédié partie de l’aile dure qui combattait l’actuel locataire de la présidence ivoirienne du temps de l’ivoirité, malgré sa proximité avec Duncan qui n’a jamais trempé dans cela, Ahoua N’doli qui a été reçu par le chef de l’État ce jeudi 13 juillet 2017 par Alassane Ouattara, pourrait ne pas être handicapé par ses relations personnelles pas très cordiales avec celui-ci.

Emmanuel Kouadio Tanoh, père de Yolande Tanoh, l’épouse du ministre d’Etat Hamed Bakayoko, membre du Conseil constitutionnel depuis 2011, ayant été reçu le mercredi 12 juillet 2017 par le président Ouattara, juste après l’audience accordée à Niamien N’Goran, pour lui annoncer son limogeage, la rumeur l’avait pressenti pour diriger l’inspection d’État.

Tiémoko Yadé, membre du conseil économique et social, est celui qui ferme le tiercé gagnant. Longtemps annoncé à la tête d’institutions de l’État telles que l’Assemblée nationale ou le Conseil économique et sociale, le natif de Sinématiali (nord de la Côte d’Ivoire), est introduit dans le milieu de la finance pour avoir travaillé à la Bceao et la Société générale.

Niamien N’Goran a été démis de ses fonctions d’inspecteur général d’État le mercredi 12 juillet 2017.

Chris Monsékéla

Afrikipresse.fr

