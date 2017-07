Côte-d’Ivoire Abidjan: Des tirs signalés à Abobo PK18 et à Angré

Anselme BLAGNON

Des tirs ont été signalés samedi de 01H00 à 05H00 (GMT et locale) dans la commune d’Abobo (au nord d’Abidjan), ont rapporté des habitants à Alerte info. Ces coups de feu nourris ont été entendus à N’Dotré, dans le secteur de PK 18, derrière la forêt du banco, non loin de l’ancienne base de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont indiqué ces habitants.

Aucune information sur l’identité des tireurs et leurs motivations n’est disponible pour l’heure. Ces évènements se produisent deux mois après le mouvement d’humeur des militaires ivoiriens. Le 12 mai, des soldats sont descendus dans les rues d’Abidjan, de Bouaké (Centre) et quelques villes de l’intérieur du pays en tirant des coups de feu en l’air quelques heures après qu’un groupe présenté comme issu des 8.400 soldats qui s’étaient mutinés début janvier, a présenté ses « excuses » au président Alassane Ouattara et promis de renoncer « définitivement à toute revendication d’ordre financier ». Après quatre jours de protestation, un accord avait été trouvé sur les modalités de sortie de crise, à l’issue des « échanges » entre le gouvernement et les soldats qui ont regagné ensuite leurs casernes.

Des tirs entendus dans la nuit de vendredi à samedi à N’dotré, au Nord d’Abidjan

Abidjan (Côte d’Ivoire) – Des tirs ont été entendus dans la nuit de vendredi à samedi à N’dotré, un quartier de la commune d’Abobo, au Nord d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Selon plusieurs riverains, ces tirs ont été perpétrés par des individus armés de kalachnikovs qui s’en prenaient aux personnes notamment aux policiers, arrachant des véhicules et des téléphones portables de certains agents de la police. Un véhicule 4×4 du Commissariat de police du 32è arrondissement ainsi qu’un véhicule ‘’Canter’’ de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) ont été arrachés par ces individus armés et habillés en treillis militaires, précise une source sécuritaire à APA D’autres sources sécuritaires expliquent qu’il s’agit des ‘’2600 soldats et démobilisés qui ont participé aux combats pendant la crise postélectorale de 2011 à Abidjan’’. Ils réclameraient des primes à l’instar des ‘’8400’’ soldats qui ont manifesté en janvier, puis en mai dernier. Des tirs ont été également entendus dans la nuit dernière à un corridor de Korhogo, à l’extrême Nord du pays.

