La Haye: Blé Goudé dit merci à ses avocats, aux Africains et au digne Peuple de Côte-d’Ivoire pour leurs soutiens

Communiqué du cabinet du ministre Charles Blé Goudé relatif au travail de son conseil et à ses soutiens à travers le monde

Fin de l’année judiciaire à la C P I : Le leader politique ivoirien remercie les Africains et le digne peuple de la Côte-d’Ivoire.

Ce 14 juillet 2017 marque la fin provisoire des audiences et le début des vacances judiciaires ici à la Cour Pénale Internationale.

Au terme de ces 6 mois d’audiences qui ont vu la vérité se faire de plus en plus jour, en sortant de cette salle, je voudrais sincèrement et particulièrement remercier et féliciter mon équipe de défense pour le travail qu’elle abat nuit et jour aux fins de faire jaillir la vérité des décombres sous lesquels l’on tente de l’ensevelir.

Outre Maître KNOOPS, Avocat et Professeur émérite originaire des Pays-Bas et l’éminente Maître Josette KADJI du Cameroun, je réalise chaque jour que je ne me suis pas trompé en appelant à mon chevet de jeunes Avocats ivoiriens, Maîtres GBOUGNON, NDRY et ZOKOU qui jour après jour font montre d’une maestria qui fait aujourd’hui la fierté de toute l’Afrique. J’associe bien sûr à ces félicitations les autres membres de mon équipe de défense, en l’occurrence nos case-manager et nos stagiaires.

Enfin, j’ai une pensée pour chacun de vous qui êtes de l’autre côté de ces murs.

A vous tous qui m’avez apporté et continuez de m’apporter un soutien multiforme ;

A vous qui m’apportez votre soutien dans la presse et sur les réseaux sociaux en côte d’Ivoire, en Afrique et ailleurs dans le monde ;

A Vous qui m’avez visité ou souhaitez le faire ;

A vous tous qui priez pour nous ;

A tous, je voudrais traduire ma plus profonde gratitude.

Je voudrais enfin partager avec vous mon espoir en une Côte d’Ivoire dont les filles et fils se retrouveront en brisant les barrières politiques.

Un jour, il fera jour ; Dieu vous bénisse.

Pour Charles Blé Goudé

Son porte-parole et chef cabinet Diaby Youssouf

