Côte-d’Ivoire: Départ de Ouattara pour le Liberia où il recevra son « Grade de Chevalier Grand Cordon »

A l’invitation de la Présidente de la République du Liberia, Son Excellence Madame Ellen JOHNSON SIRLEAF, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a quitté Abidjan ce samedi 15 juillet 2017 pour Monrovia (Libéria), en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d’hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il sera élevé au « Grade de Chevalier Grand Cordon dans l’ordre très vénérable de la Chevalerie des Pionniers » de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays.

A travers cette distinction, décernée aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels au Liberia, dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences, la République sœur du Libéria et

le peuple libérien entendent saluer le leadership du Président Alassane OUATTARA, sa gouvernance à la tête de la Côte d’Ivoire mais également sa contribution au renforcement des relations d’amitié et

de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Libéria. Le Chef de l’Etat regagnera Abidjan en fin de journée.

Commentaires Facebook

Commentaires