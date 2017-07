Korhogo Côte-d’Ivoire: Des affrontements entre militaires au 4e bataillon d’infanterie font 3 morts et 4 blessés

info brève

A Korhogo dans le nord de la Côte-d’Ivoire: des affrontements entre militaires au 4e bataillon d’infanterie à l’aube, ont fait 3 morts et 4 blessés (Source sécuritaire). Un autre affrontement a eu lieu non loin d’Abidjan au PK18. Aucune victime n’a été rapportée mais au moins deux véhicules ont été arrachés aux Forces de l’ordre et un commissariat de police saccagé.

