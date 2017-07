Mabri à propos des violences militaires et des limogeages en Côte d’Ivoire: «Nous sommes tous inquiets…»

–

L’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (Udpci), parti guéiiste, membre du Rhdp a entamé, ce jour à l’hôtel Belle Côte, un séminaire de réflexion sur les « stratégies face aux défis de 2020 ».

Le président Albert Mabri Toikeusse a situé les enjeux de ce séminaire qui, deux jours durant, aura à se pencher sur des thèmes comme l’implantation et la mobilisation – la communication – la formation politique et idéologique – les élections et les alliances – les financements.

Pour ce qui est des alliances, Mabri a clarifié que les recommandations du bureau politique du 1er avril (à savoir maintenir ses liens avec le Rhdp) demeurent d’actualité. Mais cette fois il s’est dit ‘’ouvert à toutes autres recommandations nous permettant d’avancer sur ces dimensions importantes de la vie du parti ».

L’ouverture de ce séminaire a été l’occasion pour le leader du parti, ancien ministre des Affaires étrangères de Ouattara de répondre aux questions des journalistes sur l’actualité du moment : les nouvelles mutineries dans l’armée.

Exprimant sa vive préoccupation, Mabri a déclaré : « On est tous inquiets ! Je ne crois pas qu’il y ait un ivoirien qui ne s’en inquiète pas. Mais notre souhait est que des solutions soient trouvées durablement à ces problèmes de sécurité. Ma prière est que notre pays retrouve la paix pour notre économie, nos populations et pour que les échéances de 2020 se passent dans les meilleures conditions. Il faut trouver des solutions dans le dialogue. Il ne faut pas rompre le dialogue. C’est ma solution et c’est ce que Houphouët nous a toujours enseignés ».

Il n’a pas passé sous silence le jeu de chaise musicale enclenché ces derniers jours par Alassane Ouattara avec des limogeages à la pelle.

« Il n’y a personne qui ait été démis du Rhdp à ce que je sache. Ce qui se passe actuellement, c’est dans l’administration. Ce n’est pas le Rhdp. Ce sont des cadres Rhdp certes mais on parlera entre nous. Ce n’est pas un problème ! », a commenté le président de l’Udpci qui dit croire encore en l’alliance Rhdp. Laquelle pense-t-il devrait adouber sa candidature en 2020.

« Le Rhdp décidera qui sera son candidat et je veux qu’il sache que je suis le meilleur de ses chevaux et je veux qu’il m’accompagne. Il y a ce que le président Bédié vous dit mais moi je viens de vous dire quelque chose ! », a-t-il conclu ses propos.

