Côte-d’Ivoire Koumassi: 40 millions de Traoré Adjaratou pour le financement de projets jeunes/femmes

La députée Rdr de Koumassi invite sa population à tourner le dos à la pauvreté

A Koumassi, depuis son premier mandat jusqu’à ce jour, la députée Traoré Adjaratou par l’entremise de son Ong « Adjaratou Dêmin » tente de redonner de l’espoir à des dizaines de femmes et de jeunes porteurs de projets. C’est son combat, dit-elle, pour rendre autonomes femmes et jeunes qui ne viendront plus faire la courbette devant les députés et autres autorités politiques pour se faire payer loyers, nourriture, vêtements et autres besoins de première nécessité.

Ce vendredi à Koumassi Inchallah, 52 porteurs de projets tous de la commune ont reçu des carnets de comptes ouverts à la Coopec pour le financement de leurs activités. Les montants inscrits varient entre 300 et 500 mille FCFA sous forme de prêts à partir d’un montant garanti de 40 millions de FCFA. Les bénéficiaires qui ont suivi une formation et un suivi de l’institution de microfinance pourront dès la réception de leurs carnets de compte passer à la caisse. Ils font partie, selon la députée d’une première vague en attendant la prochaine vague qui prendra en compte 350 personnes.

Elle en a appelé au bon sens des promoteurs afin qu’ils fassent bon usage de cet argent pour pouvoir le rembourser entièrement et permettre ainsi à d’autres porteurs de projets d’en bénéficier.

Saisissant cette occasion Traoré Adjaratou a déploré la forte pollution des usines implantées à Koumassi. Lesquelles usines dit-elle, ne font pas grand-chose dans l’insertion des jeunes de Koumassi. Pour elle, ce sont les politiques qui sont à la base des choses car ils promettent des emplois et quand finissent les élections, on ne les voit plus. « Le moment est venu pour que Koumassi prenne son destin en main », lance-t-elle.

Elle explique que dès le début de cette opération de financement en 2013, personne n’y croyait, même pas les bénéficiaires dont les premiers ont disparu avec les montants reçus. Elle y a cru et de 100 femmes dès le départ, elles sont aujourd’hui un peu plus de 2 mille femmes qui ont reçu les prêts et certaines sont devenues de grandes femmes d’affaires aujourd’hui. « Notre volonté d’aider les femmes a dépassé la politique », déclare-t-elle avant d’expliquer que ses actions ne visent pas une seule catégorie de femmes et de jeunes. Qu’on soit du Rdr, du Pdci ou du Fpi, tout le monde peut bénéficier du prêt, selon elle.

Plusieurs représentants locaux du Rdr ont pris part à la cérémonie. Tous ont salué les actions de la députée et demandé le soutien de tous à ces initiatives.

S. Debailly

sdebailly@yahoo.fr

