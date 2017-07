«Une déclaration circule actuellement sur les réseaux sociaux selon laquelle Le PDCI indigné par des actes récents du Président Alassane Ouattata aurait pris des décisions. Je voudrais rappeler que des décisions d’une telle importance ne relèvent pas du Secrétariat exécutif du PDCI. Elle ne résulte non plus d’aucune réunion d’aucune instance du PDCI tenue à ce jour. Je ne me sens donc nullement concerné par cette déclaration fallacieuse qui sert des intérêts qui ne sont pas ceux du PDCI.»

Pr Maurice Kacou Guikahué,

Secrétaire exécutif du PDCI,

Président du Groupe parlemen

