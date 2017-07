Côte-d’Ivoire Korhogo et Abobo: Les Forces de défense continuent les ratissages

Trois morts, des interpellés et des blessés dans deux attaques à Abidjan et Korhogo. C’est le bilan des attaques dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017.

Cette, des tirs ont été entendus dans le quartier N’Dotré d’Abobo et au 4ème Bataillon d’infanterie de Korhogo. Selon un communiqué du ministère en charge de la Défense, la riposte des forces armées de Côte d’Ivoire et de la gendarmerie a été immédiate.

Toujours selon ce communiqué, le bilan fait état de trois personnes interpellées dans la commune d’Abobo. À Korhogo, le communiqué fait état de trois morts, trois blessés et trois interpellations. Après ces différentes attaques, des actions de ratissages et de patrouilles étaient en cours depuis la matinée du samedi.

Quelques heures après les tirs dans un camp militaire à Korhogo et à Abobo, le Chef d’Etat-major général des Armées, le Général de division, Touré Sékou dans un communiqué a fait le bilan, ce samedi 15 juillet 2017, du mouvement d’humeur de quelques soldats ivoiriens, à Korhogo et dans la commune d’Abobo.

Selon cette note, c’est dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, que des « soldats indélicats ont cru exprimer des récriminations en se servant des armes dans la ville de Korhogo et dans la commune d’Abobo ».

L’intervention des forces de défense et de sécurité s’est soldée par trois morts , 03 blessés et 03 interpellations au 4ème bataillon d’infanterie de Korhogo. Et par trois (03) interpellations à Abobo.

Après avoir appelé à la vigilance les Forces de défenses et de sécurité, le Général Touré Sékou a martelé : « Les auteurs de tels agissement seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice »

