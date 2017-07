Côte d’Ivoire: Hamed Bakayoko depuis Abobo « Un homme digne doit avoir une valeur qu’on appelle loyauté »

Présent à Abobo, ce samedi 15 juillet 2017, pour animer un meeting de sensibilisation et de mobilisation des militants de son parti, le RDR (Rassemblement des républicains) en vue du congrès prochain dudit parti, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Hamed Bakayoko a dit ses « vérités ».

Pour Hamed Bakayoko, il y’a des « comportements qui déstabilisent les militants ». Inutilement, puisque, selon lui » quel que soit le débat, nous devons être ensemble. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas renier ton père ».

« Un homme digne doit avoir une valeur qu’on appelle loyauté. On ne peut pas au gré du vent être opportuniste et se dénigrer », dira Hambak. Et d’insister : » on est libre grâce à ADO » , avant de prévenir : » lorsque ADO va dérouler le rouleau compresseur, c’est là qu’on verra qui est qui. Ça ne sert à rien de s’agiter. La violence n’a jamais été un programme politique. 2020 est tellement loin qu’il faut d’abord prier Dieu pour y arriver ».

Un instant de « gbè » (vérités) que les militants du parti à la case venu nombreux ont apprécié , à voir le niveau de l’applaudimètre. Le ministre d’État a donné aux militants rendez-vous au congrès ,qui aura lieu les 9 et 10 septembre prochains pour dire leur part de vérité et » laver le linge sale en famille ».

