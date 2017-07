Côte d’Ivoire: Pour Bruno Koné le débat sur la succession du Président Ouattara est «malsain et inopportun»

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné, a indiqué samedi à Agboville que le débat sur la succession du président de la République est malsain et inopportun alors que ce dernier est encore à l’entame de son second mandat qui court jusqu’en 2020.

Le porte-parole du gouvernement qui conduisait une délégation du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), venue à la rencontre des militants de l’Agneby-Tiassa pour les remobiliser, a souhaité que l’on laisse le chef de l’Etat aller jusqu’au bout de son second mandat, qu’on l’accompagne et le soutienne pour lui permettre de réaliser ses promesses de campagne.

AIP

