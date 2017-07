Côte d’Ivoire: « En quoi parler de 2020 est indécent ? », demande Sidiki Konaté

Bon dimanche chez vous

Mon opinion: Il n’est pas indécent de parler de 2020*

En quoi parler de 2020 est indécent?

En quoi parler de 2020 empêche les institutions de fonctionner ?

En quoi parler de 2020 veut dire qu’on est déloyal et qu’on a trahi?

 part des réactions épidermiques, répressives et menaçantes, je ne vois aucunement, dans les écrits ou paroles des tenants de cette doctrine, une réponse raisonnée qui me démontre le contraire.

D’un point de vue politique, ce n’est pas indécent que des citoyens d’un pays ou des militants d’un parti parlent d’élection à 2 ans d’une année électorale.

Y’a rien de nouveau sous le soleil ivoire.

D’ailleurs presque chaque ivoirien en parle chaque jour chez lui, dans son lieu de travail ou de loisir. Même ceux qui le trouvent indécent.

D’un point de vue constitutionnel aucun texte n’interdit de parler d’élection à 2 ans d’ une année électorale.

Au demeurant on constate que c’est un clan politique, dans la maison, bien connu qui trouve tout débat sur 2020 indécent.

Pourtant tout le monde voit chaque jour ce même clan faire l’apologie de son candidat idéal déjà trouvé et décidé.

En toute logique, ce clan amplifie les actions de son candidat déjà trouvé dont on réécrit l’histoire à son goût. On le blanchit de tout en noircissant les autres de tous les pêchés.

On lui assure même déjà du vivant du père le mérite de l’héritage. Et Pourtant on ne devait pas parler d’héritage du père de son vivant dixit un homme du Tonkpi.

Dans les causeries c’est lui ou rien. Et chaque membre de ce clan doit imposer ce choix. Par tous les moyens.

Des cadres sont convoqués pour clarifier leur position par rapport au candidat choisit du clan, au risque de se voir traqué et demis.

Pas d’heure qui passe sans que ce slogan vous soit rappelé: » À l’heure là c’est dans cette maison il fait bon vivre. Si tu n’y es pas, on te détruit et on détruit ta famille, ton village, ta tribu… car on a aujourd’hui les moyens de l’Etat pour broyer tout sur notre passage. Sans pitié. »

Se voyant hyper intelligents, plus malins et croyant d’autres ivoiriens très ignorants, ce clan, paradoxalement, se répand sur le net en condamnant à tout vent, tous ceux qui osent parler de 2020 dans une autre version. En parlant d’indécence.

La cerise sur le gâteau ce clan décrète que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont déloyaux et ont trahit le père. Sic!

Donc pour ce clan, C’est bon de parler de 2020 si tu inscris son candidat et son candidat seul dans le schéma de 2020. Mais c’est indécent si tu évoques toute autre candidature que lui.

Ceci explique cela.

Moralité:

• ce clan doit accepter que parler de 2020 n’est pas indécent. Et n’est aucunement un acte de déloyauté et de trahison à l’endroit du President de la république dont le deuxième mandat ne souffre d’aucun doute jusqu’en 2020

•ce clan doit savoir que la majorité des ivoiriens n’est pourtant pas dupe ou aveugle par rapport à ce que le clan dit et fait pour imposer son Candidat idéal à tous, par tous les moyens.

• Ce clan doit songer un peu à donner aux autres cadres un peu d’intelligence et d’humanité. Même si d’après ce clan ceux la ne sont rien. Ce qui n’est pas une bonne posture pour les écouter.

• Ce clan doit séduire et convaincre au lieu de contraindre et de menacer en brandissant les moyens de l’Etat pour faire taire toute différence.

Ces procédés ont déjà suffisamment montré leur limite et leur vanité dans l’histoire.

Surtout dans l’histoire de notre pays la Côte d’Ivoire.

Même en religion il n’y a pas de contrainte.

# je reste tel que je suis #

En Dieu Seul nous croyons

