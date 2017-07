Le samedi 15 juillet 2017, SEM Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA, a reçu, à sa résidence privée de Paris, une délégation du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA, conduite par le Pr Maurice KAKOU GUIKAHUÉ, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA.

Au cours de cette rencontre, il s’est essentiellement agi de l’analyse de la situation au regard des derniers développements politiques intervenus en Côte d’ivoire.

Le Président du Parti a écouté avec une attention particulière, l’exposé de Monsieur Noel AKOSSI BENDJO, Secrétaire Exécutif chargé de l’organisation et de la mobilisation, assurant l’intérim du Secrétaire Exécutif du Parti ainsi que les délibérations du Secrétariat Exécutif du Parti, réuni en Session Extraordinaire, le vendredi 14 juillet 2017.

Suite aux échanges francs et empreints de responsabilité, le PDCI-RDA prend acte de la décision de relèvement de ses fonctions de l’inspecteur Général d’Etat, Emmanuel NIAMIEN N’GORAN ; décision motivée par son échec aux élections législatives de décembre 2016.

En ce qui concerne le dossier relatif à la suspension de Monsieur Jean Louis BILLON, Président du Conseil Régional du Hambol, le PDCI-RDA s’étonne d’une telle décision prise sans un exposé de motifs convaincants.

Le PDCI-RDA tout en apportant son soutien au Ministre Jean Louis BILLION, rappelle que la Côte d’Ivoire étant un pays de droit, ce dossier doit être géré en application rigoureuse des textes en vigueur.

En conséquence de ce qui précède, le PDCI-RDA:

1- Lance un appel au calme et invite les militantes et militants à se concentrer sur les instructions du Président du Parti, relatives à la promotion et au succès d’un candidat du PDCI-RDA, à l’élection présidentielle de 2020.

A cet effet, il est demandé aux Délégués Départementaux et Communaux d’achever dans les meilleurs délais, les passations des charges afin d’accélérer les activités de mobilisation de terrain.

2- Instruit, en attendant le retour du Président du Parti, le Secrétariat Exécutif à l’effet de procéder à la consultation des Délégués Départementaux et Communaux, des Coordonnateurs du Grand Conseil Régional, des Inspecteurs du Parti, des Membres du Conseil de Discipline et de l’ordre du Bélier, des Elus (Députés, Maires, Présidents de Conseil Régional, Conseillers Economiques, Sociaux, Environnementaux et Culturels, militants du PDCI-RDA) et des bureaux Nationaux des UFPDCI et des JPDCI.

3- Réaffirme son appartenance au RHDP dans le strict respect de ses engagements.

4- Invite les militantes et militants à se joindre aux populations afin de réserver un accueil à la mesure de l’hospitalité légendaire de notre Pays, aux VIIIèmes Jeux de la Francophonie qui s’ouvrent le vendredi 21Juillet 2017.

Enfin, le PDCI-RDA exhorte les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du Parti, à rester solidaires, sereins, vigilants, mobilisés et à l’écoute de la Direction du Parti.

Fait à Paris, le 15 juillet 2017

P/ Le Président du PDCI-RDA

p.o. Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE

