CÃ´te d’Ivoire: Â«Soro et son Ã©quipe travaillent pour leurs intÃ©rÃªts politiques personnelsÂ», dÃ©nonce un chef de parti

Réconciliation nationale – La méthode Soro fortement critiquée :

« Comme de bons théoriciens, ses lieutenants ont envahi les réseaux sociaux prêchant à qui veut l’entendre le pardon et la réconciliation. Force est cependant de constater qu’il manque encore des actes significatifs pour concrétiser ces déclarations d’intention.

Nous qualifions de mascarade le fait de rencontrer dans des restaurants luxueux et hauts lieux quelques personnalités ivoiriennes exilées en France, et faire croire que les bases d’une réconciliation nationale saine en Côte d’Ivoire sont en train d’être posées ». Ces propos sont de Didier Brou, président du Front national démocratique et réformiste qui était face à la presse dimanche à Yopougon.

Pour ce jeune parti, c’est plutôt ici en Côte d’Ivoire qu’il faut créer le cadre d’une réconciliation sincère qui devrait se construire, selon lui, autour des dossiers sensibles que sont le retour des exilés ou la libération des prisonniers. « Cette démarche contraire nous laisse croire que Soro Guillaume et son équipe travaillent pour leurs intérêts politiques personnels. En témoignent les rencontres qu’il multiplie avec certaines autorités françaises et qui ont pour seul but de se trouver des soutiens occidentaux pour réaliser ses ambitions de 2020 », fait observer M. Brou qui ajoute que le dossier de la réconciliation reste entier et qu’il nécessite ‘’des actes concrets’’ que cette agitation des mouvements de soutien à la personne de Soro.

Plus critique, le conférencier estime qu’en tant que président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro devrait entreprendre de grandes actions en faveur de la réconciliation car il en a la capacité et les moyens politiques. « Si le président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Soro veut prouver sa bonne foi, qu’il commence par poser des actes concrets pour décrisper l’atmosphère et créer le cadre favorable à la réconciliation, car il en a suffisamment les moyens. Pourquoi, l’institution qu’il dirige ne voterait pas une loi d’amnistie pour mettre fin aux procès sélectifs et sans véritable apport dans le processus de réconciliation nationale ? », s’interroge-t-il. Le conférencier ne fait pas que critiquer. Il propose que Soro, au lieu de la réconciliation des restaurants parisiens, pose de grands pas en visitant par exemple les prisonniers pour s’enquérir de leur situation, en allant à la rencontre des exilés dans les pays voisins, en rencontrant les leaders des partis politiques et de la société civile tout comme les victimes de la crise.

