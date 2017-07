Lu pour vous | Amadou Gon Coulibaly étoffe son équipe

Trois personnalités ont fait leur entrée dans le cabinet restreint du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dont l’animateur demeure son directeur, Philippe Serey-Eiffel.

Fils de l’ancien président Henri Konan Bédié et jusque-là conseiller d’Alassane Ouattara chargé des banques et des marchés, Jean-Luc Bédié, 54 ans, a été nommé conseiller financier. Le Pr Tchéré Séka, 58 ans, est, lui, chargé de l’administration publique, de l’aménagement du territoire et du développement local (il occupait un poste similaire à la présidence).

Enfin, Lambert Kessé Feh, 69 ans, qui fut directeur général des impôts sous Laurent Gbagbo, a été nommé conseiller spécial, fonction qu’il avait déjà occupée auprès de Daniel Kablan Duncan jusqu’au départ de ce dernier de la primature, en janvier.

Jeune Afrique 17/07/17

