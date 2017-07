11 accords bilatéraux signés à la 6ème conférence du Traité d’amitié ivoiro-burkinabè

Bernard BOUGOUM

La Côte d’Ivoire et le Burkina ont signé mardi à Ouagadougou onze accords bilatéraux dans les domaines de la diplomatie, sécurité, défense, énergie, commerce et les infrastructures routières et ferroviaires entre autres, au terme de la sixième conférence du Traité ‘Amitié et de Coopération entre les deux pays, a constaté un journaliste de ALERTE INFO.

La signature de ces accords est intervenue après une semaine de travaux entre les experts des deux pays et les gouvernements ivoirien et burkinabè qui ont souhaité « aller plus vite dans la mise en œuvre des engagements » depuis la création du TAC en 2008.

Parmi ces accords, il y a celui concernant le projet de construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou dont le « démarrage des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou et l’achèvement des études sur la section Tiébissou-Bouaké » ont été salués par les deux pays.

Les deux gouvernements ont annoncé des « négociations en cours avec des partenaires privés pour le démarrage des travaux » de l’autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro et le tronçon Ouagadougou-Koudougou (Centre-ouest burkinabè).

Les deux Etats ont également recommandé aux structures en charge de la gestion des hydrocarbures au Burkina et en Côte d’Ivoire de poursuivre leurs concertations pour un meilleur approvisionnement du Burkina en produits pétroliers.

La conférence s’est aussi félicitée de l’aboutissement des « négociations avec le groupe Bolloré pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya évaluée à 400 millions d’euros, soit environ 262 milliards FCFA.

A cet effet la Côte d’Ivoire et le Burkina ont signé un accord avec la société SITARAIL qui devra démarrer les travaux le 15 septembre 2017.

Le prochain TAC est prévu en juillet 2018 à Yamoussoukro.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

NOTE D’INFORMATION N° 1234 du 18 juillet 2017

Le Chef de l’Etat a co-présidé un Conseil conjoint des ministres, à Ouagadougou, dans le cadre de la 6 ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a coprésidé, avec le Président Roch Marc Christian KABORE, un Conseil conjoint des ministres, ce mardi 18 juillet 2017, à Ouagadougou, dans le cadre de la 6 ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (TAC VI).

Au terme de ce Conseil Conjoint des Ministres, un Communiqué a été lu par le Ministre Burkinabè des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur, Monsieur Alpha BARRY, qui avait à ses côtés le Ministre Ivoirien des Affaires Etrangères, Monsieur Marcel AMON-TANOH. Ce communiqué souligne qu’au cours du Sommet, les Présidents Alassane OUATTARA et Roch Marc Christian KABORE ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs et ont examiné les points inscrits à l’ordre du jour.

Ils ont également fait l’évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la cinquième Conférence, tenue à Yamoussoukro, le 29 juillet 2016 et se sont félicités des progrès notables enregistrés dans leur mise en œuvre. Le Conseil a également abordé les sujets relatifs à la construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ; le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan – Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu’à Tambao ; l’approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d’Ivoire ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou ; la lutte contre la traite transfrontalière des enfants ; la matérialisation de la frontière Burkina Faso – Côte d’Ivoire ; l’occupation illégale des réserves et parcs nationaux, des forêts classées et des forêts du domaine rural, et plus particulièrement du Parc National du Mont Péko. De même, le Conseil s’est penché sur les questions de la promotion de la femme et de la jeunesse ; du renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale ; les questions sous-régionales et internationales, avec notamment la recrudescence des foyers de tensions à travers le continent, et ont souligné l’impérieuse nécessité d’œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leurs pays et en Afrique. Le Communiqué conjoint souligne également qu’à l’issue des travaux, la Conférence a adopté le rapport du Conseil Conjoint de Gouvernement et les deux Chefs d’Etat se sont félicités des résultats obtenus et ont exprimé leur satisfaction quant à l’atmosphère cordiale et fraternelle qui a marqué le déroulement de la Conférence.

Enfin, le Conseil a informé que la 7 ème Conférence au Sommet des Chefs d’Etat du Traité d’Amitié et de Coopération entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, se tiendra en juillet 2018 à Yamoussoukro.

Au cours de la cérémonie de clôture qui s’en est suivie, onze (11) accords de coopération ont été signés et qui concernent les domaines de la défense, la sécurité et les renseignements, la promotion de la femme et de la jeune fille, l’insertion des jeunes, les infrastructures routières, les énergies électriques et le transport ferroviaire.

Intervenant à la suite de cette signature d’accords, le Président de la République a dit sa satisfaction quant à la qualité des travaux et de l’état d’avancement des engagements pris lors des précédents Sommets. Il a souligné que ces résultats montrent la volonté des deux pays parvenir à une coopération bénéfique pour leurs populations. Il a marqué l’engagement total de la Côte d’Ivoire quant à la mise en œuvre concrète des engagements pris, afin que les populations voient de manière concrète les résultats.

Le Chef de l’Etat a conclu pour dire que les gouvernements ivoirien et burkinabè doivent redoubler d’efforts pour offrir un cadre de bien-être aux populations des deux Etats ; avant de donner rendez-vous au Président Roch Marc Christian KABORE et aux membres du gouvernement burkinabè en juillet 2018 à Yamoussoukro. Quant au Président du Faso, il a affirmé que ce Sommet a été une excellente plateforme pour explorer et défricher de nouveaux domaines de coopération, démontrant à souhait la volonté commune des deux Chefs d’Etat d’aller toujours plus loin pour mieux servir les intérêts de leurs populations respectives.

Il a ajouté qu’une des grandes satisfactions au sortir de cette rencontre , est de noter qu’aujourd’hui comme hier, la ferme détermination et l’engagement des deux pays à travailler ensemble et en parfaite symbiose, sont plus que jamais intactes. Pour terminer, il a adressé des vœux de succès au Chef de l’Etat pour les 8 ème Jeux de la Francophonie qui s’ouvrent le Vendredi 21 juillet prochain, à Abidjan, et pour le Sommet Afrique-Europe, prévu dans le mois de novembre 2017. Le Chef de l’Etat a quitté Ouagadougou pour Abidjan, en milieu d’après-midi, au terme de cette 6 ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

SERVICE PRESSE DE LA PRESIDENCE

Commentaires Facebook

Commentaires