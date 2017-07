Remaniement ministériel en Côte-d’Ivoire: Hamed Bakayoko à la Défense, Abdourahmane Cissé perd le Budget

Vidéo en bas

Léger remaniement mais aux grandes conséquences

Remaniement ministériel en Côte d’Ivoire…Amadou Gon Coulibaly renforcé, il « gère » désormais en direct le Budget et le portefeuille de l’État, donc les très stratégiques entreprises à participation publique. Hambak est nommé ministre de la Défense, en pole position donc pour « dé-soro-iser » l’armée. Le budget arraché à Abdourahmane Cissé, le « Macron ivoirien » relégué au rang de conseiller spécial sans attribution précise. La Fonction publique arrachée à Pascal Abinan Kouakou, relégué à un ministère décoratif.

Les autres changements.

Le Préfet Sidiki Diakité est nommé ministre de l’intérieur et de la Sécurité

Issa Coulibaly prend la Fonction publique

Moussa Sanago nommé est Secrétaire d’État auprès du PM chargé du Budget et du Portefeuille de l’État

Pascal Abinan, ministre de la modernisation de l’Administration et de l’innovation du service public

Avec TK

PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

————– Union – Discipline – Travail

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a procédé, ce mercredi 19 juillet 2017, à la signature de plusieurs décrets de nomination.

AU TITRE DU GOUVERNEMENT

– Monsieur Amadou GON COULIBALY est nommé Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement, le Président de la République a signé un décret portant nomination de Membres du Gouvernement.

Ainsi sont nommés :

1- Ministre d’Etat, Ministre de la Défense :

M. Hamed BAKAYOKO

2- Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité:

Préfet Hors Grade Sidiki DIAKITE

3- Ministre des Eaux et Forêts:

M. Alain Richard DONWAHI

4- Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public :

M. Pascal Abinan KOUAKOU

5- Ministre de la Fonction Publique :

M. Issa COULIBALY

6- Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

M. Moussa SANOGO

AU TITRE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

– Monsieur Abdourahmane CISSE est nommé Conseiller Spécial auprès du Président de la République.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres du nouveau Gouvernement se tiendra ce mercredi 19 juillet 2017, à 17 heures, au Palais de la Présidence de la République.

Fait à Abidjan, le 19 juillet 2017

Le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République:

Patrick ACHI

Commentaires Facebook

Commentaires