Côte-d’Ivoire libération foirée de Gbagbo: Comment les journaux bleus ont sciemment joué avec les nerfs

Une fois de plus, les journaux bleus ont joué sciemment avec les nerfs des Ivoiriens dans un but mercantile. Du coup, une nouvelle encourageante est vécue de manière mitigée. Et pourtant RFI n’a jamais dit que Gbagbo serait libéré.

C’est une invention pure.

Au lieu d’expliquer les enjeux de manière rationnelle, de s’adresser au cerveau des gens, on manipule leurs émotions.

On fabrique ainsi une base militante maniaco-dépressive et non raisonnablement combative. Moi je dis qu’ils savent ce qu’ils font, ceux qui orchestrent ces campagnes contre-productives et qui sont près, très près, du réprouvé de Scheveningen.

Ces gens là méritent-ils l’auréole de la gloire ?

Théophile Kouamouo

