Amnistie générale en Côte d’Ivoire – Une organisation de la société civile soutient Méambly et s’insurge

Par Connectionivoirienne

« Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous laisse un pays divisé »

Elle s’était fait connaître par sa prise de position lors du débat sur la nouvelle constitution en 2016 en appelant à un report du référendum le temps de bien expliquer le projet aux populations ivoiriennes. La plateforme dénommée « La Côte d’Ivoire » s’invite dans le débat actuel où le discours politique est de plus en plus enflammé avec la formation de blocs antagonistes.

Mardi à Yopougon cette plateforme a donné une conférence de presse au cours de laquelle ses animateurs ont appelé à l’apaisement et à la décrispation par la prise de décisions fortes de la part de l’exécutif.

Dans ses propos liminaires, le porte-parole de « La Côte d’Ivoire », François Kouakou, ex-détenu politique a salué l’initiative actuelle du député Evariste Méambly visant à faire voter une loi d’amnistie générale pour solder les comptes de la crise postélectorale.

« Nous ne cherchons pas à savoir qui a gagné ou qui a perdu la guerre. Pour nous personne n’a gagné et il faut qu’on se réconcilie. Que tous ceux qui ont contribué à la déchirure de notre pays se parlent. C’est pourquoi nous allons soutenir le groupe parlementaire (Agir pour le peuple) qui a initié une proposition de loi d’amnistie. Nous irons parler aux députés pour qu’ils votent en faveur de cette proposition (quand elle sera soumise au vote). Nous souhaitons même que la grâce présidentielle à la veille de la fête de l’indépendance soit transformée en loi d’amnistie. Entre temps, nous souhaitons que le discours dans tous les camps change. Arrêtons de nous défier, apaisons nos cœurs », a déclaré François Kouakou qui a fustigé tous ceux qui sabotent la réconciliation en Côte d’Ivoire. « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous laisse un pays divisé. Nous souhaitons un dialogue inter-ivoirien pour que les jeunes du sud parlent aux jeunes du nord. Pour la réconciliation, il faut faire la paix des braves et la Colombie vient de nous donner l’exemple après 50 ans de guerre », a-t-il éclairé.

Les autres intervenants dont Hérode Séri du « Cri du peuple », Nahounou Daléba de la Coalition des Indignés et Ghislain Mimba ont tous soutenu que dans ce dossier de la réconciliation des Ivoiriens, le pouvoir qui détient la clé de toutes les décisions a un rôle primordial à jouer.

« La justice a montré ses limites. Il faut recourir à d’autres systèmes d’où le dialogue que nous prônons. Et ce dialogue passe par la libération des prisonniers d’opinion. Le dire ce n’est pas prôner l’impunité », a expliqué M. Mimba. « L’amnistie, c’est de passer à une autre étape, d’enterrer tout ce qui a occasionné la fracture sociale », a renchéri Hérode Séri. Cette plateforme qui comprend plusieurs organisations et mouvements dont la Fesci, entend multiplier les appels pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire plus juste, plus démocratique et réconciliée.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

Commentaires Facebook

Commentaires