Côte-d’Ivoire: Il n’y a aucune guerre Soro-Hamed Bakayoko (Lettre ouverte d’un père à sa fille à Londres)

Un père ivoirien écrit à sa fille à Londres sur l’attaque après le remaniement et la situation politique en Côte d’Ivoire.

Ma chère fille , les raisons de l’attaque d’hier sont simples : il s’agit pour ceux qui traitent Hamed Bakayoko de loubard et le Président Ouattara de père injuste et ingrat, de tester la capacité de riposte des forces ivoiriennes.

Quand ils ont annoncé leur révolution, on avait cru que c’était une révolution démocratique et électoraliste, mais il est clair qu’on ne peut rien attendre de ceux qui disent que si c’était à refaire, ils référaient la rébellion, sans nullement tenir compte du traumatisme causé aux braves populations ivoiriennes. Leur arrogance et leur insolence ne sont basées sur rien d’autre que la force.

Lors de la mutinerie de janvier 2017, ils avaient déjà intoxiqué et tenté en vain de faire croire que le nouveau ministre d’État, ministre de la Défense n’aimait pas les militaires. Leur intoxication avait lamentablement échoué, mais avec le camouflet ( pour eux seuls ) de sa nomination ( applaudie partout ), à la tête de la gendarmerie et de l’armée, il fallait s’attendre à cette réaction de leur part, pour tenter encore de faire croire qu’alors ( selon leur stratégie ), qu’Hamed Bakayoko ne maîtrise même pas la police, voici qu’on donne au digne fils, des prérogatives renforcées.

Les voici à présent en train de tenter encore de faire croire que l’attaque contre le Ccdo du 19 juillet est un coup monté par le pouvoir pour les accuser, comme si le gouvernement de ton pays, n’avait vraiment rien à faire . C’est de cette même manière qu’ils ont tenté d’intoxiquer au sujet du Burkina Faso.

Ma fille, tu sais que ton père que je suis ne peux pas te raconter n’importe quoi . Alors retiens que leur objectif est de créer la psychose autour des jeux de la francophonie et de torpiller le remaniement ministériel.

Depuis mardi 18 juillet 2017, le chef de celui qui traite les gens de loubard et de zéro, celui-là même qui est considéré comme le héros national , devait rentrer pays , mais il trouve chaque jour un prétexte pour reporter. Comme s’il s’attendait à quelque chose de ce genre !

Leur stratégie insurrectionnelle est claire : créer un sentiment de chaos sécuritaire et militaire avec les attaques isolées pour susciter une révolte contre l’incapacité supposée du gouvernement à assurer la sécurité des populations; ils avaient déjà essayé le coup lors de la crise des factures d’électricité.

Ils font cela parce qu’ils savent qu’un coup d’État classique à la Sanogo au Mali, à la Dadia Camara en Guinée , à la Dienderre au Burkina Faso, ne peut pas passer, ne peut même pas réussir car leur forces et capacités éventuelles c’est comme le RSP au Burkina, ( pas plus et en plus ce RSP a fini par être neutralisé). Alors ils jouent la stratégie du désordre et de l’insurrection.

Ma fille tu m’as posé des questions sur une guerre entre Soro et Bakayoko ? Il n’en est rien ! N’aie pas peur car il ne saurait y avoir de guerre entre Soro et Bakayoko parce que le ministre de la Défense ne fait qu’exécuter une mission qui lui a été confiée.

Il n’a aucun pouvoir propre et autonome. Il agit au nom du chef de l’État. Comment peut-il alors mener une guerre personnelle contre Soro? Comment également le Premier ministre, chef du gouvernement qui exerce son mandat et sa fonction, au nom du chef de l’État qui lui seul a reçu l’onction du peuple, peut-il être opposé à Guillaume Soro?

Ma chère fille ceux qui disent cela, se cachent derrière un imaginaire entourage du chef de l’État qu’ils accusent et traitent de loubards pour masquer leur propre combat contre le Président Alassane Ouattara, et pour éviter de l’affronter directement . Ce n’est rien d’autre ! C’est vrai qu’on ne sait jamais quand les gens vont attaquer , ni comment mais des dispositions sont prises pour la quiétude des populations.

Rassure toi , et rassure tes camarades à Londres. Dis-leur que le ministre d’État, ministre de la Défense est à la fois l’homme de la situation et de la solution pour le Président de la République Alassane Ouattara et pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly , car il a fait ses preuves ces dernières années : le bilan à la Police est positif, alors que personne ne vendait chère la peau du « loubard danseur de Ndombolo ».

Au niveau de la compétence, le diplôme du foulosophe merdique n’a pas sa place, encore que le héros du foulosophe peut juste brandir un diplôme en tuerie et déstabilisation. Quand la compétence s’ajoute à la loyauté, à la fidélité, il est clair que les tueurs ne peuvent rester tranquilles.

Hamed Bakayoko est au service du Président de la République. Il n’a pas de plan B. Il ne cherche pas à contrarier le Premier ministre. Il ne se juge pas le plus intelligent ; et n’est nullement vexé par les choix du chef de l’État, au profit d’autres collaborateurs. Même si c’était le cas, comme il l’a dit à Abobo, la frustration ne doit pas justifier d’entrer en guerre avec le père. Hamed Bakayoko ne fera jamais la guerre à Alassane Ouattara, comme d’autres sont près à le faire, sont même en train de faire.

L’ambition dont on n’a pas la compétence est un crime. Hamed Bakayoko a la compétence de son ambition : servir le Président Alassane Ouattara et le gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly. Ma fille voici ça , ce n’est rien d’autre. Pour le reste , les dirigeants de ton pays sont au travail. Ton père qui t’aime tant, t’embrasse. Ne t’inquiète pas pour mon sort.

Ton père Serges Alain D.

