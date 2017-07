La Gendarmerie de Côte-d’Ivoire met en garde contre l’utilisation fraudeuse de son image sur les réseaux sociaux

Afrikipresse

La Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire va en guerre contre les personnes qui utilisent frauduleusement son nom et son image sur les réseaux sociaux. Le service de communication de l’institution a produit un communiqué (dont Afrikipresse a reçu copie) ce jeudi 20 juillet 2017, pour mettre en garde tout contrevenant. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué.

«Depuis un certain temps, un compte Twitter dénommé “Gendarmerieci“ fait des publications sur ledit réseau au nom de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire. Le Service de communication de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire tient à rappeler, à l’opinion nationale et internationale, que ses comptes officiels Facebook et Twitter peuvent être consultés uniquement à partir des liens suivants :

Twitter: https://twitter.com/GendarmerieRci

Facebook: https://www.facebook.com/GendarmerieRci/

Par ailleurs, le Service de communication de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire met en garde toute personne utilisant, sans accord préalable, le nom et le logo de l’Institution. Il se réserve le droit de poursuivre en Justice les contrevenants à cette mesure ».

Jean-Hubert Koffo

