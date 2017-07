Côte d’Ivoire: A quelques semaines de son congrès des jeunes du Rpp lâchent Gnonzié pour Ouégnin (Eds)

Par Connectionivoirienne

La coordination des élèves, étudiants et jeunes diplômés du Rpp, une structure militante créée après la crise postélectorale a, au cours d’une rencontre jeudi, affirmé son soutien à Georges Armand Ouégnin, actuel président de la plateforme Eds. Cette cérémonie a été présidée par Tchéidé Jean Gervais, directeur de cabinet, représentant Armand Ouégnin.

Dans leur déclaration lue par le secrétaire générale de ladite coordination, Iré Didier les élèves et étudiants ont dit : « Nous, jeunes de la coordination des élèves, étudiants et jeunes diplômés du Rpp avons pris la résolution de nous mettre à la disposition de Eds, en dépit de la position attentiste et controversée de la direction de notre parti. (…) Nous profitons de cette lucarne pour lancer un appel solennel à tous les militants du Rpp qui se reconnaissent dans le combat pour la démocratie et la souveraineté en plus d’avoir le président Laurent Gbagbo comme référent politique, à nous rejoindre le plus rapidement possible car le temps ne nous appartient pas et il est temps de cesser de jouer au caméléon politique ».

Ces jeunes ont exprimé leur foi en cette coalition qui selon eux, fait du dialogue et de la réconciliation ses maîtres-mots pour sortir la Côte d’Ivoire de l’impasse.

Jean Gervais Tchéidé a longuement exposé sur la situation du pays et situé les raisons qui ont amené à créer la plateforme Eds. Entre conseils et exhortations, il s’est réjoui de ce que des jeunes laissent la voie du gain facile en s’acoquinant avec les tenants du pouvoir, pour la voie du sacrifice. Il a expliqué aux jeunes la dernière décision de la cour d’appel de la Cpi et partager avec eux l’espoir d’un retour proche de Laurent Gbagbo. « Notre objectif c’est de créer des nations et la nation fait appel à la solidarité. Notre premier travail à faire est de recoller les morceaux pour aboutir à la nation ivoirienne. Dans l’état actuel des choses il s’agit d’instituer une vraie réconciliation nationale. Les épreuves ne sont pas le problème, c’est comment on fait pour se relever qui est important », a-t-il indiqué.

Le Rpp, faut-il le préciser tient son congrès électif le 19 août prochain. Il permettra de renouveler les instances après la démission de son président Laurent Dona-Fologo. Depuis l’avènement de Eds et la désignation d’Armand Ouégnin à sa tête, le parti est traversé par des contradictions internes entre ceux qui soutiennent le premier vice-président Ouégnin et le président par intérim Ouattara Gnonzié qui estime que son parti est d’obédience houphouetiste. Ce congrès devrait être celui de la clarification.

