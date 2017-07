Edwige FIENDE

Au village des Jeux de la Francophonie bâti sur 17 hectares et situé à Marcory, au sud d’Abidjan, les portiques de sécurité installés aux entrées ainsi que la présence des Forces armées, rassurent les participants à cet événement sportif et culturel qui se tiendra dans la capitale économique du 21 au 30 juillet 2017.

Valises en main, les athlètes continuaient d’affluer jeudi dans ce village en matériaux préfabriqués, sous le regard des policiers et gendarmes armés.

Au total 4.100 personnes dont des athlètes et artistes sont attendus pour ces Jeux qu’Abidjan accueille pour la première fois.

Les 33 bâtiments (R +2) du village portent pour la plupart le nom d’une région de la Côte d’Ivoire (qui en compte 31). Ils comportent 2.000 chambres climatisées à double-lits et chacun abrite une salle de convivialité où athlètes et artistes pourront se retrouver pour regarder des films, ou échanger entre eux.

Plus de 9.000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) a lui à disposition deux ambulances, un engin d’incendie et 300 pompiers.

« Si on avait peur on n’aurait pas effectuer le déplacement, les autorités ivoiriennes ont mis les moyens pour la sécurité, nous sommes bien à l’intérieur, il n’y a pas de problème », assure Samba Guèye, coach de l’équipe sénégalaise de basket, en s’empressant de monter à bord de l’un des bus affrétés pour le transport des participants sur les différents sites de compétition.

« Les policiers passent chaque fois et quand nous nous se déplaçons, certains qui nous suivent », ajoute une athlète libanaise ».

« Aucune délégation n’a annulé son rendez-vous à la huitième édition des jeux de la Francophonie, elles sont venues sans crainte parce qu’elles font confiance à la Côte d’Ivoire », assure le ministre ivoirien des Sports François Amichia.

Dans la nuit du 19 juillet, des hommes armés ont attaqué l’école de police d’Abidjan qui abrite un détachement du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO, une unité d’élite).

Un événement qui intervient une semaine après des tirs à Abidjan et Korhogo (Nord ivoirien) qui ont fait trois morts et trois blessés.

Mais pour les autorités ivoiriennes qui veulent repositionner le pays sur le plan sportif et culturel, « ces événements sporadiques ne doivent pas perturber l’organisation de ces Jeux ».

La cérémonie d’ouverture est prévue vendredi à 18H30 (GMT et locales).

