Aristide Bancé, meilleur buteur de Côte-d’Ivoire furieux de recevoir son soulier d’or avec…le prix dessus

Ne riez pas trop vite, le malaise ne s’arrête pas là. Car le prix affiché sur le trophée est assez ridicule : 24 900 francs CFA, soit la modique somme de 37 euros. Le principal intéressé s’est exprimé sur ses réseaux sociaux : “J’aurais accordé plus d’estime à un prix verbal qu’à un soulier d’or ‘en pacotille’ dont les offrants n’ont même pas pris la peine d’en retirer l’étiquette sur laquelle est mentionné le lamentable coût“.

Aristide Bancé partira donc de Côte d’Ivoire avec ce joli souvenir. Le joueur de 32 ans vient de s’engager pour deux avec le club égyptien d’Al Masry. Il a déjà joué pour 19 clubs dans douze pays différents, passant par la Belgique, l’Allemagne, mais aussi la Lettonie, le Kazakhstan ou la Finlande. Il pourra dorénavant faire le tour du monde avec un trophée en aluminium dans les bagages.

