Côte-d’Ivoire: La fuite en avant de M. Soro et l’histoire en marche pour la justice

« J’irai demandé pardon à M. Bedié,à M. Gbagbo et à M. Alassane Ouattara pour les torts commis » à qui? ce sont les propos de M. Soro Guillaume à son arrivée en Côte d’Ivoire après un séjour en France.

Et Monsieur Soro à travers cette déclaration se fait passer pour un démocrate et un grand reconciliateur après avoir tout obtenu par le bout du canon. Ministre de l’information, ministre de la défense, premier ministre, président de l’assemblée nationale.

Facile de faire passer tous les crimes commis à pertes et profits

Pour le PACI , au lieu d’envisager aller demander pardon à M. Bedié, à Gbagbo et à M.Ouattara, il faut reconnaître à ciel ouvert tous les crimes humains et économiques qui ont été commis par cette rébellion et du coup laver M. Laurent Gbagbo de tous soupçons et accélérer sa libération.

Pour le PACI, M. Soro privilégie aujourd’hui la réconciliation et le pardon sans que les ivoiennes et les ivoiriens sachent ce qui a pu se passer.

Pour le PACI, au lieu d’aller demander pardon à M. Bedié, à M. Ouattara et à M. Gbagbo, Il faut demander pardon aux familles qui ont été endeuillées pendant cette longue crise.

Le PACI estime que demander pardon est un pas mais qu’il doit être sincère et non pas une action de séduction envers les partisans de M. Laurent Gbagbo.

Le PACI demande à M. Soro qu’une fois le pardon à M. Bedié, à M. Gbagbo et à M. Ouattara, il doit publiquement annoncer son retrait de la vie politique car comme Gbagbo, comme Bedié, comme Ouattara et comme Blé Goudé tous doivent quitter la scène politique en 2020 parce-qu’ils sont les acteurs de premiers rangs dans la souffrance des ivoiriens.

Le PACI estime qu’il ya deux justices, celle des hommes et celle de dieu qui est la plus juste. Dans cette optique le MOUVEMENT JUSTICE EN MARCHE sera officiellement lancé après les jeux de la francophonie.

Nous estimons au PACI, que le pays a beaucoup souffert et que notre salut passe par la paix, une vraie paix fondée sur la justice pour tous, l’égalité et la tolérance.

