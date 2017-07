La Première Dame de Côte-d’Ivoire inaugure le Musée des civilisations entièrement rénové

Promotion de la culture

Dominique Ouattara procède à l’inauguration du Musée National rénové et visite une exposition

Dans quelques heures, la Côte d’Ivoire va procéder au lancement officiel des huitièmes (8èmes) jeux de la Francophonie au stade Félix Houphouët-Boigny. A quelques heures de cet évènement historique, la Première Dame, Dominique Ouattara a procédé à l’inauguration du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, le vendredi 21 juillet 2017, au Plateau. Bien avant la cérémonie d’inauguration du musée des civilisations rénové, l’épouse du chef de l’Etat a visité l’exposition inaugurale « Renaissance ou 10.000 ans d’histoire de la Côte d’Ivoire » qui se tient à la Bibliothèque nationale au Plateau. Deux évènements culturels majeurs qui confortent la place d’Abidjan comme capitale culturelle. C’est aux alentours de 10 h 30 que le command car de Madame Dominique Ouattara s’est immobilisé dans l’enceinte de la Bibliothèque Nationale. Après les civilités d’usage échangées avec les personnalités présentes, la Première Dame, Dominique Ouattara en compagnie de M. Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie et les membres de sa délégation ont visité tour-à-tour les peintures et les photos en compétition dans le cadre de l’exposition inaugurale. Ce sont plus d’une centaine de peintures et de photos que les nombreux afficionados de la culture, auront le loisir d’admirer. Après, cette première étape, la délégation de la Première Dame s’est ébranlée en direction du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire où Madame Dominique Ouattara a procédé à son inauguration. Madame Dominique Ouattara a exprimé sa joie à la suite de cette inauguration. «Aujourd’hui, ma joie est grande d’inaugurer la réouverture de notre Musée National, pendant les 8ème jeux de la Francophonie dans notre pays. Je suis par ailleurs, convaincue que cette exposition répondra aux attentes de nombreux amateurs d’arts primitifs, d’art africain et d’art contemporain qui la visiteront durant les prochaines semaines », a-t-elle espéré.

M. Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie a, quant à lui, a rappelé le caractère universel de l’art. Selon ce dernier, les tableaux qui enrichissent cette exposition viennent de toute la francophonie. Il s’est ensuite réjoui de la rénovation du Musée des Civilisations de la Côte d’Ivoire.

M. Noël Akossi Bendjo, Maire de la Commune du Plateau a salué les mérites de Madame Dominique Ouattara pour son implication dans la vulgarisation de l’art.

Notons que les travaux de rénovation du Musée National ont duré vingt (20) mois, et ont permis de le mettre aux normes internationales.

