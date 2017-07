Selon un passage de l’évangile, « jeunesse est vanité » et le talentueux Abdourahmane Cissé ex Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat ne nous dira pas le contraire. Ce jeune cadre Ivoirien, Ingénieur de formation et diplômé de la prestigieuse École polytechnique de France et de l’Institut français du pétrole a été nommé le 19 novembre 2013, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget sur recommandation de Gon Coulibaly alors Secrétaire Général de la Présidence. Il devient ainsi, à 32 ans, le plus jeune ministre du gouvernement ivoirien. Ayant la confiance du Chef de l’Etat Alassane OUATTARA et aussi les clés du coffre des finances, Abdourahmane Cissé devient incontournable au sein du gouvernement.

Mais, le jeune « surdoué » s’est laissé entrainer par l’ivresse de la responsabilité s’attirant ainsi les foudres de ses collègues qui le trouvaient arrogant. Selon nos sources, alors qu’il rechignait à faire à temps des décaissements budgétaires au profit de ses collègues Ministres, lui s’embourgeoisait. On lui attribue l’achat de plusieurs lots à la baie des milliardaires. Etant le protégé du Président OUATTARA, il se croyait intouchable jusqu’à ce qu’il provoque un clash avec le porte parole du gouvernement gendre de son protecteur. Comme « Icare », il a volé trop près du soleil avec des ailes en cire.

Echos Confidentiels

Commentaires Facebook

Commentaires