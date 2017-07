Côte-d’Ivoire: Pour sa «réconciliation» avec Gbagbo, Soro tente le pari Nady Bamba

Par Connectionivoirienne | Hervé Coulibaly

Soro Guillaume fait des pieds et des mains pour se positionner en champion de la réconciliation en Côte-d’Ivoire. Il n’a de ce fait pas manqué de surprendre recemment l’opinion dans sa déclaration à son retour de Paris, en annonçant son intention d’aller demander pardon à Bédié, Ouattara et Gbagbo pour ses «torts ou offenses».

Soro et Nady Bamba



Certains observateurs ont cru y déceler un probable contact entre Soro et Gbagbo. Faux, selon nos sources. «Soro n’a pas eu Gbagbo au téléphone. Il a certes des contacts avec Nady Bamba, mais ça s’arrête à ce stade», explique une de nos sources.

En effet durant son dernier séjour européen et sûrement bien avant les derniers développements, des tentatives ont été faites par Soro et son clan pour un rendez-vous avec Laurent Gbagbo. Pour ce faire, des contacts ont été noués avec Nady Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo. Des émissaires de Soro que Nady Bamba a accepté de recevoir à Bruxelles ont selon nos informations, récemment proposé un rendez-vous entre leur champion et madame Bamba. Celle que les patriotes de Gbagbo surnommaient «petite maman» aurait accepté le principe.

Toutefois, Nady Bamba qui rencontre Laurent Gbagbo assez régulièrement à la prison de Scheveningen dans la banlieue de La Haye, aurait fait savoir aux émissaires de Soro que Laurent Gbagbo ne serait pas prêt à le rencontrer tant que le préalable du contentieux de «qui a gagné l’élection de 2010 ?» ne serait pas levé.

Journaux groupe Cyclone



Certains observateurs ont cru comprendre le rapprochement entre madame Bamba et Soro à travers la large place faite à Soro ces derniers temps dans les canards du groupe Cyclone; groupe de presse de l’ancienne «petite maman». Sur ce point, Nady Bamba a tenu selon nos informations à exprimer sa désapprobation à titre personnel. Elle a tout de même laissé entendre que les jeunes faisaient des efforts pour faire vivre les journaux ; et qu’elle comprenait qu’ils puissent être tentés par des impératifs de ventes et autres réalités économiques. Mais selon elle, les publications ne sont pas de nature à valider une ligne politique quelconque. En d’autres mots selon madame Bamba, ce n’est pas parce que « Le temps », « LG Infos » relaient des informations favorables à Soro Guillaume, qu’il y aurait une alliance entre Soro et Gbagbo ou entre Soro et elle.

Affaire à suivre.

