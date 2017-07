Pour Affi, Soro doit se mettre à la disposition de la justice au lieu de demander pardon à Gbagbo

Affi N’Guessan, président du Front Populaire Ivoirien (FPI), parti fondé par Laurent Gbagbo a réagi sur RFI, ce vendredi 21 juillet 2017 à Abidjan aux propos du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro qui a décidé de demander pardon à l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo actuellement détenu à la Haye.

Selon Affi N’Guessan » si monsieur Soro est sincère, et c’est à lui de le prouver, Il faut qu’il en tire les conséquences de cette reconnaissance, d’abord en allant témoigner à la Cour pénale internationale (CPI) : que Laurent Gbagbo n’a rien à voir avec les crimes dont on l’accuse, que le véritable coupable c’est lui, que Gbagbo soit relaxé, parce que innocent, et que lui-même se mette à la disposition de la justice. Réconciliation nationale d ‘accord, mais justice d’abord « .

T.K et RFI

Fratmat.info

Commentaires Facebook

Commentaires